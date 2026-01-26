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România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății

România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății

România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 ian. 2026, 10:02

Un student din patru în Europa își combină studiile cu un loc de muncă

Un student din patru în Europa își combină studiile cu un loc de muncă, arată cele mai recente date Eurostat. În 2024, 25,4% dintre tinerii europeni cu vârste între 15 și 29 de ani erau angajați în timp ce urmau o formă de învățământ. Alți 71,4% au rămas în afara pieței muncii, iar 3,2% erau șomeri, deși continuau studiile.

Țările de Jos conduc detașat clasamentul, cu 74,3% dintre tineri lucrând în paralel cu școala. Urmează Danemarca, cu 56,4%, și Germania, cu 45,8%, state în care sistemele educaționale și piața muncii sunt structurate astfel încât să faciliteze angajarea part‑time a studenților.

România, ultima din clasament

La polul opus, România se află printre țările cu cele mai mici procente de tineri care lucrează în timpul studiilor. Doar 2,4% dintre studenți sunt angajați, un nivel mult sub media europeană. Grecia (6%) și Croația (6,4%) se află de asemenea în partea inferioară a clasamentului.

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