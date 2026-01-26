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România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății
România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății
Un student din patru în Europa își combină studiile cu un loc de muncă
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