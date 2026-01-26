România, pe ultimul loc în Europa la numărul studenților care muncesc în timpul facultății

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Un student din patru în Europa își combină studiile cu un loc de muncă, arată cele mai recente date Eurostat. În 2024, 25,4% dintre tinerii europeni cu vârste între 15 și 29 de ani erau angajați în timp ce urmau o formă de învățământ. Alți 71,4% au rămas în afara pieței muncii, iar 3,2% erau șomeri, deși continuau studiile.