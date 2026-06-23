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România a primit 2,25 miliarde de euro din PNRR. Nazare: „Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin când reformele sunt duse la capăt”
Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor
Publicat23 iun. 2026, 14:48
Sursărealitatea.net
Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a anunțat că România a încasat marți 2,25 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri nerambursabile aferente celei de-a patra cereri de plată
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