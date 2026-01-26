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Record absolut: aurul sare peste 5.000 de dolari uncia
Record absolut: aurul sare peste 5.000 de dolari uncia
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