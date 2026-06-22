Radiografia fiscală a Cabinetului Veștea: Diagnoză corectă a ANAF, dar fără calendar de tratament. Marile capcane pentru mediul de afaceri

Publicat 22 iun. 2026, 18:41 Sursă Realitatea.Net

Programul de guvernare propus de Cabinetul Adrian Veștea aduce o premieră absolută în discursul public: recunoaște, după ani de negare instituțională, disfuncțiile sistemice din fiscalitatea românească. O analiză de specialitate realizată de analiști financiari arată că, deși diagnoza este extrem de curajoasă și corectă, documentul suferă masiv la capitolul soluții concrete, termene de execuție și asumare a eșecurilor din ultimii ani.

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