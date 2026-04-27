PREȚURILE CARBURANȚILOR EXPLODEAZĂ | Motorina se apropie de 9 lei, benzina trece de 8,60 în marile orașe

După doar câteva zile de acalmie, prețurile carburantilor cresc din nou de la o zi la alta. Luni dimineață, motorina în marile orașe se apropie de 9 lei litrul, iar benzina ajunge la aproape 8,70 lei/litru. Potrivit datelor centralizate astăzi, trendul ascendent este vizibil în toată țara.

Cea mai ieftină benzină se găsește la Lungulețu, Dâmbovița , la prețul de 8,15 lei/litru , iar cea mai ieftină motorină tot aici, la 8,83 lei/litr, potrivit peco-online.

Prețurile în principalele orașe ale țării

În top 5 orașe după numărul de locuitori, tarifele sunt aproape identice:

Scumpiri după o perioadă scurtă de ieftiniri

Creșterile vin după câteva zile de scăderi ușoare, urmate de o nouă accelerare a prețurilor, pe fondul tensiunilor internaționale și al volatilității cotațiilor la petrol.

În marile orașe, motorina se apropie periculos de pragul de 9 lei , iar benzina se stabilizează în jurul valorii de 8,70 lei , semnalând o posibilă nouă rundă de scumpiri în perioada următoare.