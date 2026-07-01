Președintele Consiliului Fiscal nu vrea o reducere a TVA: „Nu poți face acum așa ceva!”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB stabilită pentru acest an este realizabilă, și a subliniat faptul că Executivul nu va fi nevoit să apeleze la introducerea de noi taxe și impozite pentru a se încadra în acest prag.
Daniel Dăianu: „Ar fi o nebunie ca noul guvern să stopeze consolidarea fiscală”
Orice schimbare de direcție în politica economică a României ar transmite un semnal extrem de negativ investitorilor și partenerilor externi, avertizează președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, acesta a subliniat că noul executiv are obligația de a continua strângerea curelei bugetare, indiferent de configurația sa politică.
„Cel mai rău ar fi ca un guvern să procedeze la inversarea măsurilor adoptate până acum. Adică să stopeze procesul de consolidare fiscal-bugetară sau chiar să dea înapoi. După mine, ar fi o nebunie. O iresponsabilitate este puțin spus”, a declarat tranșant Dăianu.
În contextul negocierilor din Parlament, șeful Consiliului Fiscal consideră că un guvern minoritar are nevoie urgentă de un acord politic solid pe temele economice principale. În opinia sa, obținerea unei înțelegeri între partide este o chestiune de „bun-simț” și o dovadă de înțelepciune politică: „Partidele nu trebuie să se gândească doar la propria bază electorală. În condițiile actuale, trebuie să se gândească și la faptul că România trebuie guvernată.”
Ținta de deficit pentru acest an este realizabilă, fără taxe noi
În ceea ce privește execuția bugetară din acest an, veștile sunt relativ stabile. Daniel Dăianu afirmă că ținta de deficit de $6,2\%$ din PIB este perfect realizabilă în condițiile actuale, nefiind necesară introducerea de noi taxe și impozite.
Totuși, președintele Consiliului Fiscal lansează un avertisment dur celor care avansează promisiuni populiste în spațiul public, cum ar fi reducerea din nou a TVA-ului.
„Ar fi o eroare gravisimă să se derapeze de la acest proces de consolidare prin măsuri care le inversează pe cele care au fost deja luate. Nu poți să faci așa ceva, în afară de cazul în care am avea o creștere extraordinară a veniturilor fiscale. Dar așa ceva este o fantezie”, a explicat acesta.
Ce urmează în 2027: Indexarea pensiilor și o colectare mai bună la ANAF
Deși anul acesta nu aduce modificări fiscale majore, Daniel Dăianu a oferit o serie de previziuni și recomandări pentru perioada următoare. Pentru a proteja cetățenii vulnerabili, el consideră că o prelungire a plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază are sens și este justificată.
Privind spre viitor, Dăianu estimează că anul 2027 va aduce o reluare a creșterii economice, deși nu una spectaculoasă. Acest context ar putea permite reparații sociale importante, dar cu o condiție: responsabilitatea.
„Sunt de acord, de pildă, ca pentru 2027, pentru că doi ani de zile au fost înghețate pensiile, să se procedeze la o indexare chibzuită a acestora. În schimb, în anul curent n-avem nevoie de alte măsuri fiscale. Pe termen lung, o colectare mult mai bună a veniturilor de către ANAF reprezintă singura soluție reală care poate ajuta la reducerea deficitului bugetar și la stabilizarea datoriei publice a țării”, a conchis președintele Consiliului Fiscal.