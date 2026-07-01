Președintele Consiliului Fiscal nu vrea o reducere a TVA: „Nu poți face acum așa ceva!”

Publicat 1 iul. 2026, 11:19 Sursă Realitatea.Net

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB stabilită pentru acest an este realizabilă, și a subliniat faptul că Executivul nu va fi nevoit să apeleze la introducerea de noi taxe și impozite pentru a se încadra în acest prag.

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