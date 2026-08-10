Economia Bulgariei a crescut cu 260% de la aderarea în UE. Ritmul de creștere al PIB-ului, de 3,5 ori mai mare decât media UE

Publicat 10 aug. 2026, 12:13 Sursă Realitatea.net

Economia Bulgariei s-a majorat cu 257% de la aderarea ţării la Uniunea Europeană, în 2007, până în 2025, când produsul intern brut a ajuns la aproape 116,02 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date Eurostat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Bulgariaeconomieaderareueeuropib