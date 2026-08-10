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Economia Bulgariei a crescut cu 260% de la aderarea în UE. Ritmul de creștere al PIB-ului, de 3,5 ori mai mare decât media UE

Bulgaria

Bulgaria

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat10 aug. 2026, 12:13
SursăRealitatea.net

Economia Bulgariei s-a majorat cu 257% de la aderarea ţării la Uniunea Europeană, în 2007, până în 2025, când produsul intern brut a ajuns la aproape 116,02 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date Eurostat.

În termeni nominali, PIB-ul Bulgariei a crescut de la 32,46 miliarde de euro în 2007 la aproape 116,02 miliarde de euro în 2025. Ritmul de creştere este de circa 3,5 ori mai ridicat decât media Uniunii Europene în aceeaşi perioadă.

PIB-ul Bulgariei a ajuns la 116 miliarde de euro

La nivelul întregului bloc comunitar, PIB-ul UE a urcat de la 10.800 miliarde de euro în 2007 la 18.800 miliarde de euro în 2025, ceea ce reprezintă o creştere de 74,1%.

Ponderea Bulgariei în economia Uniunii Europene s-a dublat în intervalul analizat. Dacă la momentul aderării reprezenta doar 0,3% din PIB-ul total al UE, în 2025 contribuţia ţării vecine a ajuns la 0,6%. Bulgaria se situează astfel pe locul 19 între statele membre, după mărimea producţiei economice.

Creștere de 3,5 ori peste media Uniunii Europene

Creşterea reflectă consolidarea graduală a rolului Bulgariei în economia europeană după aderare, deşi statul rămâne printre cele mai mici economii ale Uniunii în funcţie de PIB-ul total.

Germania a rămas în 2025 cea mai mare economie din UE, cu un PIB de aproximativ 4.500 miliarde de euro, echivalentul a 23,8% din totalul comunitar. Urmează Franţa, cu o pondere de 15,8%, şi Italia, cu 12%. La polul opus se află Malta, cu 0,1%, urmată de Cipru, Estonia şi Letonia, fiecare cu câte 0,2%.

România a reprezentat anul trecut 2% din PIB-ul Uniunii Europene.

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