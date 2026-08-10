Volumele de fructe şi legume livrate de producătorii din programul Grădina Noastră au crescut cu 60% în primul semestru (retailer)

Volumele de fructe şi legume provenite de la producătorii din programul Grădina Noastră au crescut cu aproximativ 60% în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, programul reunind în prezent 14 cooperative şi peste 390 de producători români, potrivit datelor transmise luni de Carrefour România
Cooperativele sunt localizate în principalele regiuni agricole ale ţării, respectiv Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania şi Crişana.
Potrivit sursei citate, printre fructele româneşti provenite de la fermierii locali în prima jumătate a anului s-au numărat merele roşii, Golden şi Red Delicious, căpşunele şi cireşele, iar la categoria legume - morcovii, ceapa galbenă, varza timpurie, castraveţii cornichon, cartofii albi, verdeţurile şi ridichile.
În perioada de disponibilitate sezonieră, aprovizionarea pentru o serie de categorii de fructe şi legume este realizată exclusiv din producţia românească, conform companiei. Printre acestea se numără afinele, cireşele, căpşunele, murele şi pepenii, precum şi mai multe soiuri de roşii, ardei, dovlecei, cartofi noi, castraveţi, ciuperci, fasole galbenă, gulii, morcovi, vinete şi varză.
De asemenea, programul destinat micilor producători şi artizanilor locali, lansat în septembrie 2025 cu nouă producători din Piatra Neamţ şi Roman, a fost extins la nivel naţional.
'De aici, de aproape' este prezent în 240 de magazine din 41 de judeţe şi Bucureşti şi în peste 80 de oraşe, reunind peste 530 de mici afaceri şi mai mult de 6.300 de produse, potrivit datelor companiei.
Producătorii incluşi în program sunt mici afaceri şi artizani locali situaţi, în general, pe o rază de aproximativ 50 de kilometri de magazine, iar produsele sunt comercializate sub mărcile proprii ale acestora.
Portofoliul cuprinde, între altele, mezeluri, brânzeturi şi lactate, produse de brutărie, miere, dulceţuri, siropuri, conserve şi prăjituri.
Carrefour România menţionează că lucrează cu peste 2.000 de producători români. Compania operează în prezent sub marca Carrefour, în baza unui drept de licenţă acordat de Grupul Carrefour, după preluarea de către Pavăl Holding.
AGERPRES