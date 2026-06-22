Pe ce promite Primăria Capitalei că dă 17 milioane de euro ca să scape Bucureștiul de coșmarul din trafic

Publicat 22 iun. 2026, 17:16 Sursă Realitatea.Net

Bucureștiul rămâne blocat în trafic, iar soluțiile promise de autorități vin tot sub formă de dosare cu șine și cereri de finanțare. Primăria Capitalei, prin Direcția de Fonduri Externe, a depus o cerere de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru a obține peste 85 de milioane de lei (aproximativ 17,07 milioane de euro) fonduri nerambursabile. Banii ar urma să meargă către mult-promisa semaforizare inteligentă a intersecțiilor și modernizarea Centrului de Trafic.

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