Optimism de la Finanțe. Alexandru Nazare crede în ținta de deficit de 6,2% în 2026

Sursă: Realitatea.Net

În plină criză guvernamentală, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, încearcă să liniștească piețele externe cu o promisiune greu de realizat: menținerea deficitului bugetar la 6,2% în 2026.

Declarațiile ministrului Finanțelor au fost făcute la Viena, în cadrul unei conferințe de profil organizate de gigantul financiar J.P. Morgan. Cu această ocazie, oficialul a precizat că încasările la bugetul de stat au înregistrat o creștere semnificativă, evoluție susținută în special de evoluția pozitivă a colectării din TVA și din contribuțiile sociale. În paralel, acesta a dat asigurări că ritmul de implementare a investițiilor finanțate prin fonduri europene și prin PNRR a fost accelerat.

Pentru a-și susține argumentele în fața bancherilor, ministrul a invocat cifrele din execuția bugetară curentă, subliniind că deficitul a coborât la 1,17% din PIB după primele patru luni ale anului. Scăderea este considerabilă dacă o raportăm la procentul de 2,92% înregistrat în același interval din 2025, detaliu care, în viziunea autorităților, demonstrează că ținta fixată pentru sfârșitul anului rămâne una realistă și perfect realizabilă.

În cadrul intervențiilor sale, oficialul de la Finanțe a arătat că le-a prezentat direct celor care finanțează datoria publică a României o radiografie exactă a economiei naționale. Discuțiile au vizat stadiul actual al țintelor de deficit, modul în care sunt gestionate fondurile europene, dar și o analiză realistă a riscurilor din perioada următoare, alături de traiectoria fiscală pe care țara și-a asumat-o pentru următorii ani.

Evenimentul de la Viena a prilejuit o serie de întâlniri de lucru extinse, la care au participat peste 150 de investitori internaționali, analiști ai agențiilor de rating și reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional (FMI). Agenda acestor dezbateri a fost centrată pe stabilitatea macroeconomică a României, capacitatea executivului de a struni deficitul bugetar, ritmul de absorbție a banilor europeni și, mai ales, stadiul reformelor structurale prevăzute în PNRR.