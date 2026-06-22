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Nota de plată a războiului cu Iranul: 40 de miliarde de dolari pentru SUA - Analiză CSIS
Război SUA-Iran
Publicat22 iun. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
Războiul cu Iranul a generat costuri de aproximativ 40 de miliarde de dolari pentru Departamentul Apărării al SUA, potrivit unei analize preliminare realizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și citate de CNN.
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