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Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi: când va fi votul în Parlament
Nicușor Dan
Termenul limită dat partidelor de către șeful statului expira astăzi! Nicușor Dan este așteptat în cursul acestei zile cu desemnarea unui nou premier pentru a pune capăt crizei politice! Între timp, PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptate cu finalizarea acordului și prezentarea acestuia la Cotroceni.
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