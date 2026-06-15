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Macron: Liderii G7 vor discuta redeschiderea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Macron

Macron

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 15 iun. 2026, 07:43

Liderii statelor din G7 vor analiza, în cadrul summitului care începe luni la Evian, în Franța, efectele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv perspectivele redeschiderii pe termen lung a Strâmtorii Ormuz, a anunțat duminică președintele francez Emmanuel Macron.

Într-un mesaj video publicat pe Instagram la sosirea sa la Evian, Macron a precizat că agenda reuniunii va include evaluarea impactului acordului americano-iranian, sprijinul acordat Libanului, securizarea pe termen lung a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, precum și continuarea negocierilor privind programele nuclear și balistic ale Iranului.

Președintele Franței a subliniat că aceste teme vor fi discutate și marți, în prezența liderilor din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

De asemenea, șeful statului francez a afirmat că participanții vor analiza posibilitățile de diversificare a rutelor energetice din regiune pentru a reduce dependența de actualele coridoare de transport și pentru a limita impactul crizei din Orientul Mijlociu asupra economiilor mondiale.

Închiderea Strâmtorii Ormuz, după izbucnirea conflictului de la sfârșitul lunii februarie, a provocat creșteri semnificative ale prețurilor la combustibili, având în vedere că prin această rută tranzitează în mod normal o parte importantă a exporturilor de petrol din regiune.

Franța și Regatul Unit, alături de alte state partenere, au propus constituirea unei misiuni maritime multinaționale care să se ocupe de deminarea și securizarea acestei căi navigabile strategice. Inițiativa ar urma să fie implementată după intrarea în vigoare a acordului dintre Washington și Teheran și figurează printre subiectele importante de pe agenda summitului G7.

Iranul, Statele Unite și mediatorul pakistanez au anunțat recent că au ajuns la un acord care permite reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, deschizând astfel calea pentru normalizarea transportului maritim în una dintre cele mai importante zone energetice ale lumii.

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