Actualitate· 2 min citire
Macron: Liderii G7 vor discuta redeschiderea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz după acordul dintre SUA și Iran
Macron
Liderii statelor din G7 vor analiza, în cadrul summitului care începe luni la Evian, în Franța, efectele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv perspectivele redeschiderii pe termen lung a Strâmtorii Ormuz, a anunțat duminică președintele francez Emmanuel Macron.
Citește și
- 22:41Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu”
- 20:55Tensiuni la Geneva înainte de Summitul G7: Donald Trump și liderii lumii decid soarta economiei globale
- 20:15Reînvie un gigant energetic al României: Una dintre cele mai importante centrale repornește săptămâna viitoare
- 14:55Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă. Realitatea PLUS, invitat special la SUMMITUL condus de Trump
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News