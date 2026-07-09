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Lovitură dură pentru crescătorii de ovine! Fermele sunt în pragul falimentului după ce exporturile au fost blocate

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 09:57
Sursărealitatea.net

Lovitură grea pentru crescătorii de ovine din România. Fermierii din județul Vaslui trag un semnal de alarmă și spun că restricțiile impuse asupra exporturilor și mișcării animalelor le pot afecta grav activitatea. Aceștia susțin că, dacă situația nu va fi rezolvată rapid, multe ferme riscă să nu mai poată supraviețui, potrivit Realitatea PLUS.

Ion Lupu, un fermier din Vaslui, crește 700 de oi și spune că, fără posibilitatea de a vinde animalele, crescătorii ajung într-o situație tot mai grea. Oile rămân în ferme, în timp ce cheltuielile pentru hrană, îngrijire și întreținere cresc de la o zi la alta, iar produsele obținute, precum laptele și brânza, nu pot acoperi toate pierderile.

Medicii veterinari cer măsuri aplicate țintit

Nemulțumiri vin și din partea medicilor veterinari, care consideră că restricțiile ar trebui aplicate doar în zonele unde există un risc real de răspândire a bolii. Fermierii speră ca autoritățile să găsească rapid o soluție care să protejeze sănătatea animalelor, dar și activitatea crescătorilor care respectă toate măsurile sanitare.

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