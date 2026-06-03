Inteligența Artificială scumpește mașinile. La cele electrice creșterea e cea mai mare

Sursă: Realitatea.Net

Războiul cipurilor se mută între inteligența artificială și industria auto. Dezvoltarea accelerată a centrelor de date AI consumă stocurile globale de semiconductori, riscând să lase constructorii de mașini fără componente vitale. Blocajul de pe lanțurile de aprovizionare ar putea declanșa un nou val de scumpiri pe piața auto în perioada următoare.

Industria auto globală se îndreaptă rapid către o nouă criză de aprovizionare, de data aceasta provocată de apetitul uriaș pentru tehnologie al centrelor de date dedicate inteligenței artificiale. Autoturismele de generație nouă au devenit veritabile computere pe roți, fiind profund dependente de memoriile de tip DRAM pentru a gestiona volumele uriașe de date rulate de procesoarele de la bord. Pe măsură ce conceptul de vehicul controlat prin software (Software-Defined Vehicle) devine noul standard în domeniu, nevoia de astfel de componente a explodat.

Potrivit analizelor realizate de S&P Global, valoarea pieței de semiconductori destinați sectorului auto este estimată să crească de la 90 de miliarde de dolari în 2025 până la peste 139 de miliarde de dolari la orizontul anului 2031. Acest ritm de creștere depășește cu mult dinamica producției fizice de automobile, reflectând complexitatea tehnologică tot mai mare a mașinilor moderne.

Centrele de date AI câștigă bătălia pentru producția de microcipuri

Problema majoră provine din competiția acerbă declanșată pe piața semiconductorilor de către marii jucători din tehnologie. Confruntați cu o cerere masivă din zona inteligenței artificiale, giganții din industria cipurilor, precum Samsung, aleg să își reconfigureze liniile de producție. Aceștia își mută atenția și resursele dinspre componentele auto către memorii de înaltă performanță destinate serverelor AI, unde marginile de profit sunt considerabil mai mari.

Această reorientare strategică lasă constructorii auto într-o poziție extrem de vulnerabilă, aceștia pierzându-și puterea de negociere în fața furnizorilor de componente. Situația este resimțită cel mai acut în segmentul vehiculelor electrice, modele care încorporează o cantitate dublă de semiconductori în comparație cu o mașină tradițională echipată cu motor pe benzină sau motorină. Din cauza acestor sincope pe lanțurile de aprovizionare, mai mulți constructori de vehicule electrice au fost deja nevoiți să își reducă activitatea în uzinele din Statele Unite.

Consumatorii vor deconta nota de plată a cipurilor scumpe

Pentru a menține liniile de asamblare în funcțiune, companiile din industria auto sunt obligate să achiziționeze stocurile rămase de microcipuri la prețuri mult mai mari. Această creștere directă a costurilor de fabricație va fi, cel mai probabil, transferată direct în buzunarele clienților finali sub forma unor prețuri de listă majorate în showroom-uri.

În acest context complicat, producătorii de mașini se află în fața unei decizii strategice dificile: fie vor simplifica dotările tehnologice ale viitoarelor modele, reducând complexitatea sistemelor software integrate, fie vor risca scăderi de vânzări acceptând scumpirea masivă a produsului final.

Dispar dealerii auto tradiționali?

Această presiune financiară fără precedent ar putea accelera și o transformare radicală a modului în care se vând mașinile. Modelul clasic de distribuție prin rețele de dealeri este deja sub presiune din cauza startup-urilor din zona vehiculelor electrice, care preferă vânzările directe către clienți, prin platforme online.

Dacă cheltuielile cu materiile prime și componentele electronice vor continua să crească, marii constructori auto ar putea decide să elimine complet intermediarii din procesul de vânzare. Prin adoptarea unui model de distribuție directă, companiile speră să își reducă costurile operaționale și de marketing, încercând astfel să își mențină competitivitatea pe o piață marcată de scumpiri tehnologice.