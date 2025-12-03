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Întâlnire de gradul zero a miniștrilor de externe ai NATO la Bruxelles
Întâlnire de gradul zero a miniștrilor de externe ai NATO la Bruxelles
Sprijinul pentru Ucraina, pe agenda discuțiilor
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