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George Simion, după decizia PSD de a exclude o coaliție cu AUR: „Este o opțiune greșită”
George Simion și Sorin Grindeanu
Publicat23 iun. 2026, 14:30
Sursărealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că partidul său este dispus să discute orice variantă care ar putea contribui la depășirea crizei politice.
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