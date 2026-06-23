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George Simion, după consultările cu Nicușor Dan: „AUR este un partid pro-occidental. Sper că a înțeles că suntem cât se poate de atașați de valorile românești”
George Simion, liderul AUR
Publicat23 iun. 2026, 14:27
Sursărealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a ținut să sublinieze după consultările cu Nicușor Dan că formațiunea sa nu este „nicidecum anti-occidentală”, precizând că partidul susține parteneriatul transatlantic și valorile democratice.
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