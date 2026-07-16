Actualitate· 2 min citire
Fermierii muncesc pe un leu, românii cumpără laptele cu 12 lei: tot mai multe ferme sunt la un pas de închidere
Publicat16 iul. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Agricultorii spun că nu mai fac față costurilor tot mai mari de producție și se tem că acesta ar putea fi ultimul an în care se ocupă de recolte și de creșterea animalelor. Dacă autoritățile nu vor lua măsuri ferme, aceștia avertizează că multe ferme vor dispărea, într-o piață deja sufocată de importuri. Diferențele sunt uriașe și în cazul laptelui, care pleacă de la producători cu aproximativ un leu pe litru și ajunge în magazine la un preț de cel puțin 12 lei, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 08:19 Titlurile de stat Fidelis emise în iulie intră joi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti
- 08:08Minerii din Gorj acuză că nu și-au mai primit salariile de luni bune. Sunt trimiși în instanță pentru a-și recupera drepturile
- 07:22Scumpiri în piețe. Ce cumpără o pensionară cu 100 de lei
- 23:44Topul județelor în care se câștigă cel mai bine în România. Diferența față de ultimele clasate trece de 3.500 de lei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News