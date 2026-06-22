Evaziune la firmele de livrări: Anchetă penală pentru un prejudiciu de 23 de milioane de lei

Inspectorii Antifraudă ai ANAF au destructurat o rețea uriașă de evaziune fiscală, formată din peste 50 de firme active în sectorul livrărilor la domiciliu. Schema infracțională, structurată piramidal pe cinci paliere, a fost creată special pentru eludarea taxelor, generând un prejudiciu calculat la peste 23 de milioane de lei.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au scos la lumină un mecanism extrem de complex de fraudare a statului, activ încă din anul 2023. În urma monitorizării platformelor de curierat și a unor analize amănunțite de risc fiscal, inspectorii au descoperit că zeci de firme de livrări la domiciliu spălau bani și fentau taxele printr-un circuit financiar de tip suveică.
Circuitul banilor: Cinci paliere pentru ștergerea urmelor
Schema frauduloasă era concepută strategic pentru a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate din livrări și pentru a reduce artificial taxele datorate. Banii rulați treceau succesiv prin conturile a zeci de firme înainte de a fi scoși de la bancomat.
„Schema fraudei era structurată pe cinci paliere de societăți, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali. Circuitul era creat astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societățile care generau veniturile și să fie retrase ulterior în numerar”, se precizează în comunicatul ANAF.
Pentru a plăti mai puțin către stat, rețeaua folosea firme paravan și deducea ilegal TVA-ul prin operațiuni fictive.
Firme fantomă cu sediul în București și Timișoara
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării foloseau în mod repetat aceleași adrese din București și Timișoara pentru a stabili domiciliile fiscale ale firmelor implicate. În realitate, la locațiile respective nu se desfășura nicio activitate economică.
În urma verificărilor s-a demonstrat că aceste entități aveau un comportament tipic de firmă „fantomă”, rolul lor fiind strict acela de a fragmenta fluxurile financiare și de a simula o aparență de legalitate. Firmele care aveau activitate reală foloseau facturile emise de aceste entități fantomă pentru a-și mări artificial cheltuielile și pentru a obține avantaje fiscale ilegale.
Sute de livratori la negru, fără contracte de muncă
Pe lângă fraudele pur fiscale, inspectorii ANAF au descoperit și o componentă masivă de muncă la negru. O parte semnificativă din activitatea de livrare era susținută de sute de curieri care lucrau fără contracte individuale de muncă. Prin această metodă, firmele au fentat plata impozitelor pe salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii (sănătate și pensii).
Prejudiciul: Peste 23 de milioane de lei opriți din drumul spre buget
Gaura totală lăsată în bugetul de stat de această rețea depășește suma de 23 de milioane de lei. Acest prejudiciu uriaș este compus din:
Reprezentanții ANAF au transmis că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate permanentă și că toate persoanele și companiile implicate în acest mecanism ilegal vor fi trase la răspundere conform legii.