Evaziune la firmele de livrări: Anchetă penală pentru un prejudiciu de 23 de milioane de lei

Publicat 22 iun. 2026, 16:24 Sursă Realitatea.Net

Inspectorii Antifraudă ai ANAF au destructurat o rețea uriașă de evaziune fiscală, formată din peste 50 de firme active în sectorul livrărilor la domiciliu. Schema infracțională, structurată piramidal pe cinci paliere, a fost creată special pentru eludarea taxelor, generând un prejudiciu calculat la peste 23 de milioane de lei.

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