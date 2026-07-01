Daniel Udrescu: Un Guvern demis nu este un Guvern interimar. NU lui Bolojan. Limitele constituționale ale deciziilor CSAT

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 1 iul. 2026, 08:24

Una dintre cele mai frecvente confuzii din spațiul public este folosirea expresiei „guvern interimar” pentru a desemna un Guvern demis. Din punct de vedere constituțional, cele două situații nu sunt identice.

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