Daniel Udrescu: Cheltuieli de apărare de 3,5% din PIB fără competență

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 iul. 2026, 08:00

Declarațiile făcute după summitul NATO de la Ankara privind susținerea majorării cheltuielilor pentru apărare la 3,5% din PIB ridică o întrebare esențială, cine decide în România asupra banilor publici?

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