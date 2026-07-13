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Consultări decisive la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii fostei coaliții
FOTO: Presidency
Publicat13 iul. 2026, 08:58
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, are programate luni, de la ora 09:00, consultări la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca negocierile privind formarea viitorului Executiv. Discuțiile au loc într-un context politic tensionat și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare și stabilirea formulei de guvernare.
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