Claudiu Năsui: România a ajuns la coada Europei. Bulgaria ne-a depășit

Publicat 12 iul. 2026, 10:31 Sursă Realitatea PLUS

România a ajuns la coada Europei și pierde teren în fața Bulgariei! Este mesajul transmis chiar de Claudiu Năsui, unul dintre membrii USR, partid partener cu Ilie Bolojan. Acesta a scris că ajungem încet la coada Europei, fiindcă Bulgaria ne-a depășit la puterea de cumpărare.

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