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Claudiu Năsui: România a ajuns la coada Europei. Bulgaria ne-a depășit

Economie

Economie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat12 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS

România a ajuns la coada Europei și pierde teren în fața Bulgariei! Este mesajul transmis chiar de Claudiu Năsui, unul dintre membrii USR, partid partener cu Ilie Bolojan. Acesta a scris că ajungem încet la coada Europei, fiindcă Bulgaria ne-a depășit la puterea de cumpărare.

De asemenea, statul vecin are o inflație, un deficit bugetar și costuri de împrumut mai mici. Năsui nu evită să spună că în cazul nostru vina aparține guvernului, care vine cu politici fiscale deficitare și majorează taxele în loc să reducă cheltuielile.

Deputatul afirmă că economia Bulgariei crește mai rapid și pune diferențele pe seama faptului că aparatul de stat este mai mic și pune mai puțină presiune pe cetățeni.

Deputatul critică dur majorările de taxe și creșterea cheltuielilor publice din România. În opinia sa, soluția este reducerea fiscalității, controlul cheltuielilor și stimularea libertății economice.

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