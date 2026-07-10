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Cifrele arată haosul economic al guvernării Bolojan: România rămâne în recesiune tehnică

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat10 iul. 2026, 07:36
SursăRealitatea PLUS

Oficial, România rămâne în recesiune tehnică. Sunt ultimele date bombă transmise de Institutul Național de Statistică! Produsul Intern Brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 02% față de ultimul trimestru al anului trecut. Și un alt semnal de alarmă vine chiar de la vârful BNR în plină criză politică, conform Realitatea PLUS.

Banca Națională a decis să păstreze valoarea dobânzii cheie la cel mai înalt nivel din Uniunea Europeană – 6,5%. Experții BNR avertizează că riscurile la adresa economiei rămân ridicate. Inflația a urcat din nou în ultimele luni, până la aproape 11%, activitatea economică a stagnat, iar consumul populației continuă să scadă. 

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