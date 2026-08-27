Cernavodă, extremă urgență. Ce măsuri de urgență pregătește Guvernul pentru răcirea reactoarelor nucleare

Publicat 27 aug. 2026, 15:06 Sursă Realitatea.Net

Nivelul extrem de scăzut al Dunării pune în pericol funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și obligă autoritățile la acțiuni rapide. Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă a stabilit noi soluții de urgență pentru menținerea debitului de apă necesar în zona prizei de răcire a celor două reactoare, urmând ca măsurile tehnice să fie implementate și evaluate în mai multe etape pe parcursul săptămânilor viitoare.

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