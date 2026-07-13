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Ce poți cumpăra cu 100 de lei într-o piață din București - reportaj marca REALITATEA PLUS
Publicat13 iul. 2026, 18:01
Actualizat13 iul. 2026, 18:05
SursăRealitate Plus
Prețurile continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Într-un experiment realizat de Realitatea Plus, jurnaliștii au mers într-o piață din București pentru a vedea ce produse mai pot fi cumpărate cu 100 de lei și cât de mult s-a redus puterea de cumpărare într-un an.
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