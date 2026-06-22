Actualitate· 1 min citire

Bogdan Ivan a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Energiei

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iun. 2026, 14:40

Candidatul pentru portofoliul Energiei, Bogdan Ivan, propus de premierul desemnat Adrian Veștea, a primit luni aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

În urma audierilor, 35 de parlamentari au votat pentru validarea candidaturii sale, 17 s-au pronunțat împotrivă, iar un membru s-a abținut. Votul a inclus atât parlamentarii prezenți fizic în sală, cât și pe cei conectați online.

Avizul acordat de comisiile parlamentare are caracter consultativ, decizia finală urmând să fie luată în plenul reunit al Parlamentului.

Birourile permanente reunite au stabilit ca ședința comună pentru votul de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc luni, începând cu ora 21:30. Tot în cursul zilei de luni, între orele 12:00 și 21:00, au fost programate audierile în comisiile de specialitate pentru toți candidații propuși să ocupe funcțiile de ministru în viitorul Executiv.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bogdan ivan

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe