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Bogdan Ivan a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Energiei
Bogdan Ivan
Candidatul pentru portofoliul Energiei, Bogdan Ivan, propus de premierul desemnat Adrian Veștea, a primit luni aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.
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