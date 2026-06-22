Bogdan Ivan a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Energiei

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iun. 2026, 14:40

Candidatul pentru portofoliul Energiei, Bogdan Ivan, propus de premierul desemnat Adrian Veștea, a primit luni aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

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