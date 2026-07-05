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Avioanele ar putea rămâne la sol din cauza blocări conturilor ROMATSA pentru datoria către Pfizer
Publicat5 iul. 2026, 15:00
Actualizat5 iul. 2026, 15:02
SursăRealitate Plus
Instituțiile strategice ale României sunt la un pas de colaps după tunul vaccinurilor dat în pandemie! Avioanele ar putea rămâne la sol după ce conturile Romatsa au fost blocate, iar Pfizer încearcă să recupereze banii de la țara noastră după pierderea procesului. Jurnalistul Realitatea PLUS, Alexandra Nistorescu, a analiazat situația unicului operator de trafic aerian.
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