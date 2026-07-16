Atac cibernetic major asupra Ministerului Fondurilor Europene. Aplicația pentru achiziții private, blocată

Publicat 16 iul. 2026, 18:08 Sursă Realitatea.Net

Atac cibernetic major: aplicația MIPE pentru achiziții private a fost blocată după un incident informatic Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis că atacul a vizat aplicația Achiziții Beneficiari Privați, platformă folosită în procedurile de achiziții pentru proiectele finanțate din Politica de Coeziune. Sistemul este în prezent indisponibil, iar ministerul subliniază că aplicația nu are legătură cu proiectele derulate prin PNRR.

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