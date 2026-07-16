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Atac cibernetic major asupra Ministerului Fondurilor Europene. Aplicația pentru achiziții private, blocată

Atac al hackerilor

Atac al hackerilor

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat16 iul. 2026, 18:08
SursăRealitatea.Net

Atac cibernetic major: aplicația MIPE pentru achiziții private a fost blocată după un incident informatic Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis că atacul a vizat aplicația Achiziții Beneficiari Privați, platformă folosită în procedurile de achiziții pentru proiectele finanțate din Politica de Coeziune. Sistemul este în prezent indisponibil, iar ministerul subliniază că aplicația nu are legătură cu proiectele derulate prin PNRR.

Imediat după detectarea atacului, MIPE a notificat instituțiile cu atribuții în domeniul securității cibernetice. Echipele tehnice ale ministerului lucrează împreună cu specialiștii autorităților competente pentru a analiza natura incidentului și pentru a readuce platforma în funcțiune, se arată într-un comunicat.

Potrivit MIPE, investigația este în desfășurare, iar măsurile de remediere sunt aplicate gradual pentru a asigura integritatea sistemului și protecția datelor.

Ministerul transmite că va reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea devin disponibile

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