Atac cibernetic la ANCPI: bazele de date nu au fost afectate. Când ar putea fi reluate serviciile de cadastru

Bazele de date tehnice și juridice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu au fost afectate în urma incidentului cibernetic, arată verificările făcute până acum. Totuși, aplicațiile ANCPI rămân indisponibile temporar, în timp ce instituția mută sistemele în Cloudul Guvernamental, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Datele ANCPI nu au fost afectate de atacul cibernetic
ANCPI anunță că verificările realizate până în acest moment nu au identificat probleme la nivelul bazelor de date tehnice și juridice. Instituția încearcă astfel să înlăture temerile legate de o posibilă pierdere sau modificare a informațiilor din sistemele de cadastru și publicitate imobiliară.
Reprezentanții agenției atrag atenția că informațiile apărute în spațiul public despre presupusele consecințe ale atacului nu provin din surse oficiale. Potrivit instituției, acestea nu reflectă situația reală și nici stadiul actual al verificărilor.
Aplicațiile ANCPI sunt mutate în Cloudul Guvernamental
În prezent, a început procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, iar operațiunea este coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Conform estimărilor instituției, mutarea sistemelor ar urma să fie finalizată miercuri, 22 iulie.
După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate din nou de instituțiile abilitate. Acestea vor întocmi un raport privind starea sistemelor și vor stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare înainte ca serviciile să poată fi repornite.
Când ar putea fi reluate serviciile ANCPI
Termenul pentru reluarea funcționării aplicațiilor va putea fi anunțat abia după finalizarea raportului tehnic. Repunerea în funcțiune nu se va face dintr-o dată, ci treptat, în funcție de prioritățile operaționale stabilite de instituție. ANCPI nu a oferit, deocamdată, o dată exactă pentru revenirea tuturor serviciilor. Agenția precizează că fiecare sistem trebuie verificat înainte de a fi redeschis, astfel încât activitatea să poată fi reluată fără riscuri suplimentare.
De ce au fost blocate temporar aplicațiile ANCPI
Instituția explică faptul că oprirea activității face parte din protocolul tehnic aplicat în cazul unui atac cibernetic. Într-o astfel de situație, principalul obiectiv este protejarea datelor și identificarea tuturor vulnerabilităților care ar putea pune în pericol sistemele.
Aplicațiile afectate trebuie izolate, iar fiecare breșă de securitate trebuie remediată înainte de reluarea activității. Deși indisponibilitatea serviciilor a creat probleme temporare pentru utilizatori, ANCPI susține că măsura a fost necesară pentru protejarea informațiilor și repornirea sistemelor în condiții de siguranță.