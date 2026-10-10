Analiză Daniel Udrescu: România, restaurantul cu șapte bucătari internaționali și un singur client care plătește

Publicat 10 oct. 2026, 09:43 Actualizat 10 oct. 2026, 09:44

Strategia fiscală a României seamănă cu un banchet organizat de bucătari care nu au văzut niciodată ingredientele, dar cunosc perfect prețul meniului. Avem mazăre umplută, sarmale în frunze de mărar, ciorbă de pietre și friptură de promisiuni. Rețetele sunt internaționale, bucătarii sunt consultanți, ospătarul este Guvernul progresist Bolojan, patronul este Dan iar clientul este contribuabilul român. Acesta nu poate comanda, nu poate refuza preparatele și, mai ales, nu poate pleca fără să plătească.

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