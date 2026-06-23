Analiză Daniel Udrescu: Inerția venitului și iluzia armonizării. De ce practica fiscală devorează teoria economică

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 23 iun. 2026, 07:53

Analiza detaliată a modului în care Directiva TVA redefinește tranzacția ca un tot unitar scoate la iveală o realitate profundă a statului modern, dreptul pozitiv recreează artificial activitatea economic pentru a deservi interesele de trezorerie. Argumentul conform căruia consumatorul final achiziționează „un produs de 150 de euro”, și nu „benzină de 100 de euro plus o acciză de 50 de euro”, reprezintă o ficțiune juridică. Disocierea operată de instanțele europene între obiectul fiscal al accizei (descurajarea consumului sau internalizarea unor costuri) și cel al TVA (taxarea generală a consumului) blochează orice tentativă de contestare în baza principiului ne bis in idem.

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