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Ajutoarele persoanelor cu dizabilități ar putea fi suspendate

Persoane cu dizabilități

Persoane cu dizabilități

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat25 aug. 2026, 09:46
SursăRealitatea PLUS

O nouă lovitură gravă din partea reagimului Bolojan pentru persoanele cu dizabilități. Stimulentele pentru acești români ar putea fi suspendate, până la plata restanțelor de peste 650 de milioane de lei, care au fost acumulate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

Voucherele pentru mame ar putea fi eliminate definitiv

Măsura propusă vizează atât noile cereri, cât și cei 52 de mii de beneficiari actuali. În plus, voucherele Materna, destinate femeilor însărcinate pentru servicii și produse medicale, ar putea fi eliminate definitiv.

Primăria Capitalei vrea să introducă noi criterii de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru nou-născuți.

Vorbim despre un ajutor care ar urma să fie redus la 2 mii de lei.

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