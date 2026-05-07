România pierde sute de milioane de euro din PNRR. Politicienii aruncă vina de la unul la altul

România pierde sute de milioane de euro din PNRR, politicienii aruncă vina unii pe ceilalți. După ce țara noastră a pierdut aproape 500 de milioane de euro din PNRR din cauza jaloanelor neîndeplinite, fostul secretar general al guvernului a lansat un atac dur la adresa lui Dragoș Pîslaru.

Ștefan Radu Oprea îl acuză pe ministrul Proiectelor Europene că nu l-a informat pe Ilie Bolojan asupra faptului că România ar putea pierde bani. În paralel, Dragoș Pîslaru susține că vina nu este a lui, ci a guvernelor anterioare.

Sute de milioane pierdute. Responsabilii nu-și asumă vina

Social-democrații au pus tunurile pe Dragoș Pîslaru și aliații săi, după ce România a pierdut sute de milioane de euro din PNRR . Ștefan Radu Oprea a postat un mesaj în mediul online în care susține că Dragoș Pîslaru i-a trimis un raport mincinos premierului după deplasarea la Bruxelles, în care nu a menționat riscul că țara noastră ar putea pierde bani europeni .

„Dragoș Pîslaru la întoarcerea de la Bruxelles a transmis un raport de deplasare în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3. În concluzie, aroganța unui om ne costă pe toți și spun lucrul acesta pentru că a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului care au realizat toate progresele pe care le menționa mai sus.”, a zis Ștefan Radu Oprea, fost Secretar General al Guvernului.

Și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a scos în evidență lovitura pe care a primit-o România prin neîndeplinirea jaloanelor din PNRR și susține că rezultatele arată că actuala coaliție e un eșec.

„Nu vreau să intru în jocuri politice, să arăt că multe din reformele cu probleme au fost coordonate de miniștri care erau de la anumite partide. Astăzi vedem consecințele. Pe ultima sută de metri, guvernul încearcă să repare întârzierile, accentuate în ultimele 10 luni, prin reforme făcute pe fugă, doar pentru a bifa la capitolul imagine. Coaliția pro-europeană s-a creat acum 10 luni pentru a salva acești bani europeni, dar rezultatele demonstrează eșecul actualei formule guvernamentale.”, a transmis Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

De cealaltă parte a baricadei, Dragoș Pîslaru dă vina pe guvernele anterioare pentru eșecul istoric și se laudă că guvernul din care a făcut parte a reușit să salveze 350 de milioane de euro.

Ce spune Dragoș Pîslaru despre pierderea banilor din PNRR?

„O parte din domnii din cauza cărora am pierdut 458,7 milioane Euro acuză azi că de vină sunt Bolojan, Gheorghiu și Pîslaru. Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat mandatul, pe 23 iunie 2025, timpul rămas era extrem de scurt. Practic, am avut doar câteva luni pentru a încerca să reparăm întârzieri acumulate în ani de zile. Am reparat cât s-a putut. Cu un efort diplomatic la nivel înalt și cu un excepțional efort la nivel tehnic, am reușit să recuperăm 350,7 milioane Euro care erau inițial suspendați.”

Tensiunile dintre social-democrați și Dragoș Pîslaru vin după răspunsul oficial al Comisiei Europene în privința banilor din PNRR. România recuperează doar 350 de milioane de euro din tranșa de plată, dar pierde aproape jumătate de miliard de euro.