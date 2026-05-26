S-au găsit bani prin SAFE, din buzunarul românilor, pentru drumul expres care va conecta frontiera cu Ucraina

Deși, oficial, nu sunt bani, România cheltuie 3,72 de miliarde de leim fără TVA, pe drumul expres ce va lega frontiera României de cea cu Ucraina. Banii fac parte din împrumutul SAFE, în valoare de 17 miliarde de euro, împrumutat de Guvernul Bolojan.

Construcția legăturii rutiere de mare viteză din nordul Moldovei este gata să demareze. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit undă verde pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, o șosea de 43 de kilometri cu un rol economic uriaș și o importanță strategică deosebită pentru flancul estic al NATO. Anunțul a fost blocat temporar de proceduri juridice, însă acum toate obstacolele birocratice au fost depășite.

Opt contestații respinse dintr-o singură lovitură

Deblocarea proiectului vine după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins în totalitate cele opt plângeri depuse împotriva procedurii de atribuire a contractelor pentru tronsoanele cuprinse între Suceava și Bălcăuți. Decizia CNSC validează definitiv rezultatul licitației pe care CNAIR îl stabilise inițial în prima parte a lunii aprilie 2026.

Această decizie juridică permite trecerea la următoarea etapă, eliminând riscul unor amânări prelungite, specifice marilor proiecte de infrastructură din România. Investiția totală se ridică la valoarea de 3,72 miliarde de lei (fără TVA), sumă ce va fi asigurată prin fonduri europene nerambursabile, prin intermediul instrumentului SAFE.

Axă de mobilitate pentru NATO și securitatea regională

Dincolo de beneficiile evidente pentru traficul de mărfuri și turismul din Bucovina, noua arteră rutieră are o puternică componentă militară și geopolitică. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a evidențiat că această șosea rapidă depășește sfera infrastructurii clasice, devenind o verigă esențială în arhitectura de securitate a regiunii.

Finanțat prin mecanisme europene dedicate capacităților de apărare, drumul expres va asigura o conexiune rapidă și sigură către frontiera cu Ucraina. În actualul climat de securitate de la granițele țării, fiecare porțiune de drum modernizat între Suceava și Siret capătă o utilitate dublă: sprijină dezvoltarea economică locală și garantează fluiditatea transporturilor strategice pe axa nord-sud.

Mingea este acum în curtea Ministerului Transporturilor

Deși din punct de vedere tehnic și juridic drumul este liber de sarcini, semnarea efectivă a contractelor și începerea activității de proiectare depind de un ultim detaliu birocratic. CNAIR a confirmat că echipele sale sunt pregătite, iar resursele comunitare sunt deja alocate, însă mai este necesar ca Ministerul Transporturilor să aprobe creditele de angajament corespunzătoare. Imediat ce acest pas administrativ va fi parcurs, constructorii vor putea începe oficial primele schițe și organizarea de șantier.