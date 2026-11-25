România scapă, deocamdată, de presiunea Bruxelles-ului. Avertismentul ministrului Finanțelor pentru 2027
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Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv, după ce a constatat progrese în consolidarea bugetară. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează însă că România va avea nevoie de măsuri speciale în 2027 pentru a respecta ținta de deficit.
România nu va avansa, pentru moment, către o nouă etapă a procedurii de deficit excesiv, după ce Comisia Europeană a constatat că autoritățile de la București au înregistrat progrese în reducerea dezechilibrelor bugetare și au reușit să mențină cheltuielile nete în limitele traiectoriei corective recomandate. Decizia oferă Guvernului un răgaz în relația cu instituțiile europene, dar nu înseamnă că România a rezolvat problema deficitului sau că poate reduce ritmul măsurilor de consolidare fiscală.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că evaluarea Comisiei Europene reprezintă o confirmare a efectelor măsurilor adoptate în ultimii ani, însă atrage atenția că rezultatele trebuie consolidate printr-o politică bugetară prudentă și printr-un control mai strict al cheltuielilor publice. În opinia sa, una dintre cele mai importante provocări pentru perioada următoare va fi pregătirea bugetului pentru 2027, astfel încât România să nu înregistreze noi abateri de la angajamentele asumate în fața Uniunii Europene.
Oficialul a subliniat că suspendarea temporară a avansării procedurii nu trebuie confundată cu închiderea acesteia și nici interpretată ca un semnal că presiunea asupra finanțelor publice a dispărut.
Ministrul Finanțelor a explicat că evaluarea favorabilă are la bază atât efectele pachetelor de măsuri fiscale adoptate în 2025, cât și rezultatele concrete obținute prin limitarea creșterii cheltuielilor publice. Un element important l-a reprezentat respectarea plafonului recomandat de Consiliul Uniunii Europene pentru creșterea cheltuielilor nete.
De ce nu înăsprește Comisia Europeană procedura de deficit excesiv
România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după ce deficitul bugetar a depășit pragul de 3% din PIB prevăzut de regulile europene. Situația s-a deteriorat semnificativ în 2024, când deficitul calculat potrivit metodologiei europene ESA a ajuns la 9,3% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.
Datele prezentate de ministrul Finanțelor arată însă că deficitul a coborât la 7,8% din PIB în 2025, iar Comisia Europeană estimează că acesta va continua să se reducă, până la aproximativ 6% din PIB în 2026 și 5,8% din PIB în 2027.
Potrivit lui Alexandru Nazare, evaluarea actuală confirmă faptul că România a început să respecte mai bine angajamentele privind evoluția cheltuielilor publice, iar acest lucru a cântărit decisiv în hotărârea Comisiei Europene de a nu declanșa, în această perioadă, o nouă etapă procedurală.
Acesta a amintit și evaluarea realizată în iunie 2026, când Comisia Europeană a apreciat că pachetele fiscale adoptate de România în 2025 au contribuit efectiv la corectarea deficitului. Rezultatele au fost analizate atât prin prisma măsurilor adoptate, cât și a impactului lor asupra execuției bugetare.
Chiar dacă reducerea deficitului cu 1,5 puncte procentuale din PIB în 2025 reprezintă un progres, România rămâne departe de ținta europeană de 3% din PIB. Ajustarea bugetară trebuie, prin urmare, să continue, iar autoritățile trebuie să demonstreze că pot menține sub control cheltuielile fără să afecteze investițiile și funcționarea serviciilor publice.
Avertismentul Comisiei Europene pentru 2027: cheltuielile ar putea depăși traiectoria recomandată
Una dintre principalele preocupări identificate în evaluarea europeană privește evoluția cheltuielilor nete în 2027. Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare, Comisia Europeană a semnalat posibilitatea ca România să înregistreze o abatere mai mare de 0,3% din PIB față de traiectoria corectivă recomandată, dacă ritmul anual al cheltuielilor nu va fi gestionat corespunzător.
Există însă și un element favorabil: atunci când cheltuielile sunt analizate cumulativ, prin raportare la anul de referință 2024, acestea ar urma să se mențină în limitele stabilite de traiectoria corectivă.
Ministrul Finanțelor consideră că avertismentul trebuie tratat cu maximă seriozitate, iar Guvernul trebuie să pregătească din timp măsurile necesare, fără să aștepte apariția unor abateri confirmate de instituțiile europene.
Următoarea evaluare importantă a Comisiei Europene este programată pentru primăvara anului 2027. Atunci vor fi analizate execuția bugetară aferentă anului 2026, prognoza economică de primăvară și raportul anual de progres prezentat de autoritățile române.
În funcție de aceste date, instituțiile europene vor decide dacă România și-a respectat angajamentele și dacă sunt necesare măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv.
Tot în 2027 este prevăzută o nouă analiză aprofundată a economiei românești, în cadrul mecanismului european de alertă, după ce în primăvara anului 2026 Comisia Europeană a identificat dezechilibre macroeconomice excesive în cazul României.
Ce reguli vrea ministrul Finanțelor pentru bugetul din 2027
În perspectiva elaborării bugetului pentru anul viitor, Alexandru Nazare susține că Guvernul trebuie să adopte o abordare mult mai prudentă în privința angajării cheltuielilor publice. Una dintre regulile fundamentale ar trebui să fie evitarea introducerii unor cheltuieli permanente fără existența unor surse permanente de finanțare.
De asemenea, ministrul consideră că este necesară o prioritizare mai atentă a investițiilor publice, o îmbunătățire a colectării veniturilor și o utilizare mai eficientă a resurselor bugetare disponibile.
În opinia sa, aceste principii trebuie să stea la baza construcției bugetare, pentru ca România să nu compromită rezultatele obținute prin măsurile de consolidare fiscală și să nu fie obligată să recurgă ulterior la ajustări mai dure.
Alexandru Nazare a insistat și asupra faptului că ajustarea deficitului nu trebuie să devină un obstacol în calea dezvoltării economice. În opinia sa, disciplina fiscală trebuie însoțită de politici care să susțină investițiile, competitivitatea companiilor și încrederea mediului de afaceri.
Ministrul a explicat că stabilitatea finanțelor publice nu este doar un obiectiv contabil sau o obligație față de instituțiile europene, ci are consecințe directe asupra economiei și asupra costurilor suportate de stat, firme și populație.
România trebuie să urmărească finanțe publice sustenabile, nu doar ieșirea din procedura europeană
Mesajul ministrului Finanțelor este că obiectivul României nu trebuie să se limiteze la închiderea procedurii de deficit excesiv. Autoritățile trebuie să schimbe modul în care sunt planificate și administrate resursele publice, astfel încât dezechilibrele bugetare să nu reapară după îndeplinirea țintelor europene.
Pentru acest lucru, Alexandru Nazare consideră esențiale disciplina fiscală, eficiența cheltuielilor, creșterea veniturilor bugetare și menținerea unui cadru predictibil pentru investiții.
Prin urmare, decizia Comisiei Europene reprezintă o confirmare a progreselor înregistrate de România, dar nu elimină presiunea asupra finanțelor publice. Guvernul are în continuare obligația de a respecta traiectoria de reducere a deficitului, iar măsurile incluse în bugetul pentru 2027 vor conta decisiv în evaluarea europeană din primăvara anului viitor.
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