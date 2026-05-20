Eliminarea e‑Factura pentru drepturi de autor, la vot final azi în Camera Deputaților

Eliminarea obligativității completării e‑Factura pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor ajunge astăzi la vot final în Camera Deputaților. Amendamentul a fost depus de Ministerul Finanțelor, după un val de proteste față de controversata propunere. O petiție privind eliminarea e‑Factura pentru drepturi de autor a strâns mii de semnături.

Amendamentul propus de Ministerul Finanțelor a fost deja adoptat în Comisia de Buget‑Finanțe a Camerei Deputaților și se află pe poziția 10 a ordinii de zi de miercuri a plenului camerei decizionale.

Noile măsuri fiscale care intră în vigoare de la 1 iunie au stârnit controverse puternice în rândul creatorilor de conținut, scriitorilor și artiștilor. Dacă s‑ar fi aplicat prevederea din OUG 89/2025, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor ar fi fost obligate să utilizeze sistemul electronic ANAF e‑Factura, o schimbare care a generat reacții critice în mediul cultural.

Potrivit Ministerului Finanțelor, sistemul va rămâne opțional pentru persoanele fizice identificate prin CNP. Asta înseamnă că cei care doresc să utilizeze în continuare RO e‑Factura o vor putea face, însă nu vor mai fi obligați.

„Prin aceste modificări, se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare”, a transmis Ministerul Finanțelor.

O petiție lansată pe platforma dedicată, pentru blocarea prevederii referitoare la drepturile de autor, a adunat mii de semnături într‑un timp foarte scurt.