Analiză Daniel Udrescu: Asimetria evaluării patrimoniale în litigiile de pensii. De la nominalismul contabil la exigențele controlului de proporționalitate

În litigiile generate de reformele succesive ale sistemului public de pensii, instanțele sunt plasate în fața unei opțiuni metodologice cu implicații constituționale și europene semnificative. Dreptul la pensie poate fi analizat fie printr-o logică strict contabilă, centrată pe verificarea conformității algoritmului legal, fie printr-o abordare actuarială, aptă să evalueze conservarea substanței economice a dreptului patrimonial.

Această opțiune nu este una pur tehnică. Ea determină însăși întinderea controlului judiciar exercitat de instanța de drept comun, în raport cu articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiile proporționalității, securității juridice și protecției încrederii legitime.

În acest tip de reformă, încălcările nu sunt formale, ci structurale, pentru că derivă din alegerea deliberată a unui model nominalist care ignoră valoarea reală a dreptului.

Prima încălcare privește art. 44 din Constituție, coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO și art. 17 din Cartă. Tratarea pensiei ca sumă nominală, fără corecție cu inflația, goleşte dreptul patrimonial de substanță. Nu mai vorbim de o simplă limitare, ci de o diminuare reală a valorii economice, contrară testului CEDO al „sarcinii excesive”.

A doua încălcare este proporționalitatea, derivată din art. 53 Constituție și dreptul UE. Modificările de algoritm fără evaluare actuarială reală nu pot demonstra caracterul adecvat și necesar al măsurii. Lipsa acestei analize face ca proporționalitatea să fie, în fapt, neaplicată.

A treia încălcare vizează art. 1 alin. (5) – securitatea juridică. Statul aplică o logică dublă: reevaluează la valoare de piață când taxează, dar utilizează valori istorice când plătește. Această asimetrie afectează coerența normativă și încrederea legitimă.

A patra încălcare este art. 47 privind dreptul la pensie, în sens material. Pensia nu înseamnă doar existența unei sume, ci menținerea valorii sale economice. Erodarea constantă prin nominalism transformă dreptul într-unul formal, nu efectiv.

A cincea încălcare privește art. 6 CEDO și art. 47 din Cartă. Dacă instanțele refuză analiza actuarială și se limitează la verificări contabile, controlul devine formal, iar proporționalitatea nu este examinată real.

A șasea încălcare este protecția încrederii legitime. Contribuțiile creează așteptarea unei prestații corelate economic. Modificările succesive, combinate cu nominalismul, rup această legătură.

A șaptea încălcare rezultă din jurisprudența CJUE (Barber). Dacă pensia este remunerație amânată, diminuarea valorii reale fără compensare echivalează cu reducerea retroactivă a salariului.

În esență, problema nu este formula legală, ci metodologia. Nominalismul devine instrumentul prin care este evitat testul de proporționalitate asupra valorii reale. În acest punct, metodologia însăși devine neconstituțională și neconvențională.

