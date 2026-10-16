Daniel Udrescu: Cumperi 1% dintr-o firmă și garantezi 100% din datoriile ei?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 oct. 2026, 08:08

Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, analizează implicațiile noilor reguli fiscale aplicabile cesiunii părților sociale și explică de ce achiziția unei participații minoritare într-un SRL poate atrage riscuri financiare disproporționate. În anumite condiții, cumpărarea a doar 1% dintr-o firmă poate presupune constituirea unei garanții pentru datorii fiscale de sute de mii de lei, inclusiv în situații în care obligațiile societății sunt contestate. Ce riscuri implică noile prevederi pentru cumpărători și vânzători și ce trebuie verificat înainte de semnarea contractului?

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