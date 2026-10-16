Daniel Udrescu: Capcana fiscală a terenurilor construibile

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 oct. 2026, 09:45

Codul fiscal românesc conține o deficiență fundamentală, insuficient discutată, care permite impozitarea unor câștiguri pur nominale, fără ca proprietarul să fi realizat o îmbogățire economică efectivă. În anumite regimuri de impunere, costul istoric al unui bun nu poate fi actualizat cu inflația, iar diferențele monetare acumulate în decenii ajung să fie tratate fiscal ca venituri, deși reflectă deprecierea banilor, nu creșterea reală a patrimoniului. Legiuitorul a ignorat astfel distincția dintre valoarea nominală și puterea de cumpărare, transferând asupra contribuabilului consecințele inflației pe care statul nu a fost capabil să o controleze. Exemplul următor arată cum un teren vândut după 27 de ani la exact același preț în euro poate genera, în anumite condiții de reîncadrare fiscală, obligații fiscale considerabile, deși proprietarul a pierdut deja aproape jumătate din puterea de cumpărare a capitalului investit. Problema depășește calculul unui impozit și privește însăși echitatea unui sistem fiscal care poate confunda recuperarea capitalului cu realizarea profitului.

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