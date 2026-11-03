Daniel Udrescu: Când afacerea crește, dar binecuvântarea se pierde

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 nov. 2026, 10:03

Poate o afacere să crească financiar, în timp ce își pierde integritatea morală? În analiza sa, Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor explorează relația dintre administrarea responsabilă a banilor, plata datoriilor și principiile biblice ale dreptății. Pornind de la învățăturile Scripturii, autorul arată de ce investițiile construite pe obligații neachitate pot afecta nu doar stabilitatea financiară a unei companii, ci și încrederea partenerilor și responsabilitatea creștină față de aproapele.

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