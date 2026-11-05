Daniel S. Udrescu: DEZASTRUL DE LA SECTORUL 1. Digitalizarea fără control intern transformă erorile administrative în executări silite. Când evidența fiscală nu mai reflectă realitatea juridică?
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
Într-o analiză semnată de Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor, sunt evidențiate disfuncționalitățile din administrarea evidenței fiscale a Sectorului 1 și riscurile generate de lipsa corelării dintre documentele juridice, plățile efectuate și obligațiile contribuabililor.
Ceea ce se întâmplă în administrarea evidenței fiscale de la Sectorul 1 ridică o problemă mult mai serioasă decât existența unor erori de operare, a unor întârzieri administrative sau a unor deficiențe informatice izolate. În esență, este vorba despre incapacitatea unui sistem administrativ de a asigura concordanța permanentă dintre situația juridică a creanțelor fiscale și reprezentarea lor contabilă în evidențele statului, cu consecința că obligații stinse, anulate, desființate ori afectate de hotărâri judecătorești pot continua să fie tratate informatic drept creanțe exigibile și să constituie fundamentul unor măsuri de executare silită.
Problema nu privește exclusiv funcționarea unei administrații fiscale, ci metodologia prin care ANAF organizează circuitul documentelor, distribuie responsabilitățile între compartimente și transformă informațiile juridice și contabile în operațiuni asupra patrimoniului contribuabilului. Atunci când o decizie de soluționare a contestației este înregistrată fără ca efectele sale să fie reflectate integral în fișa fiscală, când o plată încasată de Trezorerie nu este asociată obligației corespunzătoare sau când o hotărâre judecătorească de suspendare nu produce modificările necesare în evidența executării silite, administrația ajunge să opereze simultan cu două realități incompatibile. Una este realitatea juridică, determinată de lege, de actele administrative valabile, de plățile efectuate și de hotărârile instanțelor. Cealaltă este realitatea informatică, reprezentată de soldurile și stările înregistrate în aplicațiile fiscale, care pot continua să genereze obligații și măsuri de executare chiar și atunci când documentele aflate în posesia administrației impun o altă concluzie.
Într-o asemenea situație, digitalizarea nu mai reprezintă un instrument de eficientizare a administrației, ci poate deveni un mijloc de multiplicare a erorii, deoarece viteza cu care sistemul prelucrează și transmite informațiile nu este însoțită de verificarea legalității și exactității acestora. O creanță introdusă greșit poate genera accesorii, poate apărea într-un certificat de atestare fiscală, poate fi inclusă într-un titlu executoriu și poate determina instituirea unei popriri, fără ca între aceste operațiuni să existe un control efectiv al documentelor care justifică existența obligației.
Din perspectiva auditului financiar și a controlului intern, vulnerabilitatea fundamentală constă în absența unei responsabilități unitare asupra întregului ciclu de viață al creanței fiscale. Serviciul Evidență pe Plătitori administrează soldurile, structurile competente soluționează contestațiile, compartimentul juridic gestionează hotărârile judecătorești, Trezoreria înregistrează încasările, iar Serviciul Executare Silită utilizează informațiile disponibile pentru recuperarea obligațiilor. Fiecare compartiment poate considera că și-a îndeplinit atribuțiile prin efectuarea propriei operațiuni, deși rezultatul final poate fi contrar situației juridice reale. În lipsa unui responsabil de proces și a unei verificări obligatorii a concordanței dintre aceste evidențe, documentul poate circula administrativ fără să producă efectul pentru care a fost emis.
Această disfuncționalitate devine deosebit de gravă atunci când informația contabilă este utilizată pentru exercitarea prerogativelor de constrângere ale statului. Fișa fiscală, care ar trebui să reprezinte rezultatul evidențierii unor drepturi și obligații stabilite potrivit legii, ajunge să fie tratată ca și cum ar constitui ea însăși temeiul creanței, iar existența unui sold informatic este confundată cu dovada caracterului cert, lichid și exigibil al obligației. Or, între înregistrarea unei sume într-o aplicație și dreptul legal de a executa patrimoniul contribuabilului există o diferență esențială, pe care nicio procedură informatică nu o poate elimina.
Deciziile asupra contestațiilor trebuie să modifice efectiv fișa fiscală
Atunci când organul competent admite o contestație și dispune anularea sau desființarea, totală ori parțială, a unui act administrativ fiscal, efectele deciziei nu se pot limita la comunicarea soluției către contribuabil și la arhivarea documentului în dosarul administrativ. Decizia trebuie să determine modificarea corespunzătoare a evidenței fiscale, iar această modificare trebuie să se reflecte în toate operațiunile dependente de actul afectat, inclusiv în calculul accesoriilor, în evidența compensărilor și în procedurile de executare silită.
Din punct de vedere juridic, anularea și desființarea nu reprezintă operațiuni identice, iar tratarea lor informatică nediferențiată poate genera consecințe administrative importante. Anularea unui act fiscal presupune înlăturarea efectelor acestuia în limitele soluției pronunțate, în timp ce desființarea poate determina refacerea verificărilor și emiterea unui nou act, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de lege. În ambele situații, actul afectat de soluția administrativă nu poate continua să fie utilizat pentru executare în măsura în care și-a pierdut efectele juridice, însă istoricul său trebuie păstrat pentru a permite verificarea operațiunilor anterioare și a eventualelor proceduri ulterioare.
Un sistem informatic corect organizat trebuie să poată identifica fără intervenții succesive și independente obligația stabilită inițial, actul care a generat-o, perioada fiscală, accesoriile calculate, plățile efectuate, compensările operate și măsurile de executare asociate. Înregistrarea deciziei de anulare sau desființare trebuie să declanșeze verificarea întregului ansamblu de operațiuni, iar închiderea procedurii administrative trebuie permisă numai după confirmarea faptului că efectele juridice au fost reflectate integral în evidență.
În prezent, riscul metodologic constă tocmai în posibilitatea ca soluția contestației să fie cunoscută unui compartiment, în timp ce alt compartiment continuă să utilizeze soldul anterior. Nu este suficient ca funcționarul să confirme primirea deciziei, după cum nu este suficient ca un operator să elimine manual o poziție contabilă fără să verifice efectele asupra obligațiilor dependente. Controlul intern trebuie să urmărească rezultatul final, nu simpla îndeplinire formală a unei sarcini.
Din această perspectivă, fiecare creanță ar trebui să poată fi urmărită printr-un identificator unic, asociat actului fiscal și tuturor operațiunilor care îi modifică situația juridică sau contabilă. Identificatorul nu reprezintă o simplă facilitate informatică, ci instrumentul prin care administrația poate demonstra că o decizie a fost aplicată aceleiași obligații pentru care a fost pronunțată și că efectele sale nu au fost pierdute între evidențele unor servicii diferite.
Anularea principalului trebuie să controleze automat accesoriile
Problema accesoriilor evidențiază cel mai clar consecințele lipsei de corelare dintre operațiunile juridice și cele contabile. Obligația principală, dobânzile și penalitățile nu reprezintă creanțe lipsite de legătură între ele, chiar dacă sunt evidențiate distinct și pot avea regimuri juridice diferite. Accesoriile sunt determinate în raport cu obligația principală și cu împrejurările care justifică stabilirea lor, astfel încât orice modificare a situației juridice a principalului impune verificarea consecințelor asupra sumelor accesorii.
Trebuie însă evitată confuzia dintre anularea unei obligații și stingerea acesteia prin plată. Dacă o obligație fiscală a fost legal datorată, dar a fost achitată cu întârziere, pot exista accesorii aferente perioadei anterioare stingerii, chiar dacă soldul principalului este ulterior zero. În schimb, dacă actul care a stabilit obligația a fost anulat, accesoriile calculate exclusiv în temeiul obligației înlăturate trebuie analizate și corectate potrivit efectelor juridice ale anulării. Simplul fapt că principalul nu mai apare în fișa fiscală nu este suficient pentru a determina automat situația accesoriilor, după cum nici existența acestora în aplicație nu demonstrează că sunt legal datorate.
Această distincție trebuie transpusă în regulile de funcționare ale evidenței fiscale. Sistemul trebuie să cunoască nu numai valoarea obligației, ci și cauza pentru care aceasta a fost modificată sau eliminată. Stingerea prin plată, compensarea, anularea, desființarea și corectarea unei erori de evidență sunt operațiuni cu efecte juridice diferite, care nu pot fi tratate prin simpla modificare a unui sold numeric.
Dacă o decizie de anulare elimină obligația principală, iar accesoriile continuă să figureze ca datorate, sistemul trebuie să semnaleze neconcordanța și să solicite verificarea documentelor care justifică menținerea acestora. Corectarea trebuie efectuată de persoana competentă, verificată independent și aprobată, cu păstrarea istoricului operațiunilor. O asemenea procedură ar împiedica transformarea unor accesorii nejustificate în titluri executorii și ar permite identificarea responsabilității atunci când o decizie administrativă nu este aplicată integral.
Hotărârile de suspendare trebuie corelate cu popririle
O problemă deosebit de gravă apare atunci când administrația primește o hotărâre judecătorească prin care se dispune suspendarea executării unui act administrativ fiscal sau suspendarea executării silite, dar măsurile de executare continuă să fie aplicate deoarece informația nu a fost transmisă ori prelucrată corespunzător de compartimentul responsabil.
Efectele juridice ale suspendării trebuie stabilite în raport cu obiectul hotărârii, temeiul legal și dispozitivul instanței, întrucât suspendarea executării unui act administrativ fiscal și suspendarea executării silite nu sunt întotdeauna identice sub aspectul consecințelor. Tocmai această diferențiere impune existența unei proceduri prin care compartimentul juridic să identifice obligațiile și măsurile afectate, iar Serviciul Executare Silită să primească imediat informațiile necesare pentru aplicarea hotărârii.
Într-o administrație financiară organizată corespunzător, înregistrarea hotărârii trebuie să determine verificarea tuturor titlurilor executorii, somațiilor și popririlor asociate obligației vizate. Dacă hotărârea impune oprirea executării, aplicația trebuie să împiedice emiterea unor noi măsuri incompatibile cu aceasta și să declanșeze procedurile legale necesare pentru suspendarea sau ridicarea măsurilor existente. Nu este suficient ca hotărârea să figureze în registrul compartimentului juridic, în timp ce evidența executării continuă să prezinte creanța ca fiind executabilă.
Mai mult, controlul nu trebuie să se oprească la emiterea adresei către instituția de credit. O adresă redactată, semnată și arhivată nu demonstrează că banca a primit-o și nici că măsura a fost efectiv aplicată. Administrația trebuie să păstreze dovada transmiterii și a primirii, iar acolo unde mecanismul de comunicare permite, să obțină confirmarea procesării instrucțiunii de către instituția de credit. Diferența dintre emiterea documentului și producerea efectului său este esențială, deoarece patrimoniul contribuabilului poate continua să fie afectat chiar și după ce administrația consideră formal că și-a îndeplinit obligația.
Un control periodic al concordanței dintre registrul hotărârilor judecătorești și evidența popririlor trebuie completat printr-o verificare obligatorie înaintea transmiterii oricărei noi măsuri de executare. Dacă sistemul identifică o hotărâre aplicabilă, executarea nu trebuie să poată continua în contradicție cu aceasta. În cazul măsurilor deja instituite, verificarea trebuie efectuată cu prioritate, deoarece întârzierea poate produce consecințe economice imediate.
Lipsa comunicării dintre compartimentele aceleiași instituții nu poate constitui o justificare pentru neaplicarea unei hotărâri judecătorești. Statul nu poate invoca propria dezorganizare administrativă pentru a transfera contribuabilului consecințele nerespectării obligațiilor sale.
Plata trebuie urmărită până la stingerea obligației
Înregistrarea unei încasări în conturile Trezoreriei și stingerea unei obligații în evidența fiscală sunt operațiuni care trebuie corelate, dar care nu se confundă în toate situațiile. O plată poate fi efectuată într-un cont bugetar necorespunzător, poate conține informații incomplete ori eronate sau poate necesita aplicarea unor reguli speciale de distribuire și stingere. Existența acestor situații nu justifică însă menținerea indefinită a unor sume neclarificate, în timp ce contribuabilul continuă să figureze cu obligații restante.
Administrația trebuie să urmărească plata de la momentul încasării până la stabilirea destinației sale fiscale. Dacă informațiile disponibile nu permit alocarea automată, operațiunea trebuie repartizată unui funcționar responsabil, care să verifice documentul bancar, identificarea contribuabilului, natura obligației și regulile legale aplicabile. Rezultatul trebuie verificat și aprobat, iar contribuabilul trebuie informat atunci când sunt necesare documente suplimentare sau când corectarea produce modificări în evidența fiscală.
Problema devine mai gravă atunci când contribuabilul a comunicat deja documentele de plată, iar administrația continuă să îi solicite aceleași dovezi, fără să explice ce operațiune a fost efectuată și de ce suma nu a fost recunoscută. Într-un asemenea caz, corespondența repetată nu reprezintă numai o dificultate administrativă, ci un indiciu că mecanismul de control intern nu urmărește soluționarea efectivă a neconcordanței.
Fiecare solicitare privind o plată trebuie asociată obligației fiscale și documentului bancar, iar istoricul verificărilor trebuie păstrat. Dacă problema reapare după ce administrația a confirmat stingerea sau a operat o corecție, sistemul trebuie să identifice operațiunea prin care creanța a fost redeschisă, persoana care a efectuat modificarea și documentul care a justificat-o. Fără această trasabilitate, contribuabilul poate fi obligat să demonstreze de mai multe ori aceeași plată, în timp ce administrația nu poate explica propriile modificări.
Corespondența oficială trebuie să producă un rezultat
Una dintre deficiențele administrației fiscale este confundarea soluționării unei solicitări cu transmiterea unui răspuns. Numărul de înregistrare demonstrează că documentul a fost primit, iar răspunsul demonstrează că instituția a formulat o poziție administrativă, dar niciuna dintre aceste operațiuni nu confirmă, prin ea însăși, că fișa fiscală a fost corectată, că plata a fost recunoscută sau că măsura de executare a fost suspendată ori ridicată.
Din perspectiva controlului intern, o solicitare privind corectarea evidenței nu poate fi considerată soluționată numai prin închiderea corespondenței. Trebuie verificat dacă documentele au fost analizate, dacă s-a stabilit situația juridică și contabilă a creanței și dacă operațiunile necesare au fost efectuate în aplicațiile utilizate de administrație.
Fiecare solicitare trebuie să poată fi urmărită printr-un identificator unic, de la înregistrare până la finalizarea operațiunilor, cu indicarea compartimentului responsabil, a documentelor analizate și a rezultatului verificării. Atunci când contribuabilul revine asupra aceleiași probleme, administrația trebuie să poată identifica verificările anterioare și motivul pentru care situația nu a fost rezolvată, fără să reia întreaga procedură ca și cum documentele nu ar fi fost niciodată depuse.
O creanță corectată sau stinsă nu trebuie să poată reapărea în evidență fără identificarea actului ori operațiunii care justifică modificarea. În lipsa unui asemenea control, sistemul permite repetarea erorii, iar corespondența administrativă devine un proces fără finalitate.
Certificatul fiscal trebuie să fie opozabil propriei administrații
Certificatul de atestare fiscală reprezintă un document oficial prin care administrația comunică situația obligațiilor fiscale în condițiile și la data prevăzute de lege. El este emis de autoritatea care administrează creanțele, înregistrează plățile și dispune măsurile de executare, motiv pentru care informațiile certificate trebuie să poată fi reconciliate cu documentele și operațiunile aflate în evidența aceleiași instituții.
Dacă administrația emite un certificat care nu evidențiază obligații restante, iar ulterior pretinde existența unor datorii aferente unor perioade anterioare, fără să explice modificarea, apare o problemă de credibilitate și trasabilitate a propriei evidențe. Certificatul nu împiedică stabilirea ulterioară a unor obligații în condițiile legii și nu conferă contribuabilului o imunitate fiscală absolută, dar nici nu poate fi tratat ca un înscris lipsit de relevanță pentru autoritatea emitentă.
Orice diferență apărută ulterior trebuie să poată fi explicată prin identificarea actului juridic, a operațiunii contabile, a datei modificării și a persoanei responsabile. În acest scop, sistemul trebuie să păstreze situația fiscală existentă la momentul emiterii certificatului și istoricul modificărilor ulterioare, astfel încât administrația să poată demonstra de ce informațiile actuale diferă de cele certificate anterior.
Nu este necesară utilizarea unor tehnologii complicate pentru a asigura această verificare. Un registru informatic protejat împotriva modificărilor nedetectabile, completat cu semnături electronice, marcaje temporale și istoricul operațiunilor, poate oferi trasabilitatea necesară, cu condiția ca regulile de utilizare și responsabilitățile să fie respectate.
Atunci când diferența rezultă dintr-o eroare internă documentată, consider necesară instituirea unor garanții procedurale care să împiedice transformarea imediată a neconcordanței într-o măsură de executare, până la clarificarea situației, fără a afecta dreptul statului de a stabili și recupera obligațiile legal datorate.
Fișa fiscală nu poate deveni izvorul creanței
Fișa pe plătitor este un instrument de evidență contabilă și fiscală, destinat să reflecte obligațiile stabilite potrivit legii, plățile, compensările, anulările, suspendările și celelalte operațiuni care modifică situația contribuabilului. Ea nu poate constitui, prin simpla existență a unei înregistrări, temeiul juridic al unei creanțe care nu rezultă din lege și din actele ori declarațiile cărora legea le recunoaște efecte.
Această distincție este fundamentală deoarece administrația ajunge uneori să trateze soldul informatic drept realitate juridică definitivă, iar documentele prezentate de contribuabil drept simple informații care trebuie verificate ulterior. Într-un asemenea mecanism, raportul firesc dintre act și evidență este inversat. În loc ca evidența să urmeze actul juridic, contribuabilului i se cere să combată evidența, chiar și atunci când aceasta contrazice documente emise sau deținute de administrație.
Dacă actul fiscal a fost anulat, evidența trebuie să reflecte efectele anulării. Dacă obligația a fost stinsă, operațiunea trebuie înregistrată potrivit regulilor legale. Dacă executarea a fost suspendată, măsurile incompatibile cu suspendarea trebuie oprite. Nicio aplicație informatică nu poate conferi unei creanțe o existență juridică independentă de actele și împrejurările care o fundamentează.
Din această perspectivă, controlul anterior executării nu este o simplă măsură de eficiență administrativă, ci o garanție a legalității intervenției statului asupra patrimoniului contribuabilului.
Serviciile ANAF nu pot funcționa ca instituții separate
Organizarea administrației fiscale pe compartimente specializate este necesară, dar specializarea nu poate justifica fragmentarea responsabilității. Evidența pe Plătitori, Executarea Silită, compartimentul juridic, structurile competente în soluționarea contestațiilor și Trezoreria participă la administrarea acelorași obligații fiscale, chiar dacă fiecare îndeplinește atribuții distincte.
În lipsa unei coordonări efective, fiecare serviciu poate considera că responsabilitatea sa se încheie odată cu transmiterea documentului către alt compartiment. Evidența comunică un sold, Executarea îl preia, Juridicul înregistrează hotărârea, iar Trezoreria confirmă încasarea, fără ca cineva să verifice dacă toate aceste informații conduc la aceeași situație fiscală.
Contribuabilul nu poate fi transformat în intermediarul permanent dintre compartimentele statului și nici obligat să dovedească repetat ceea ce administrația poate verifica în propriile evidențe. Atunci când există informații contradictorii, responsabilitatea clarificării trebuie să aparțină instituției, printr-o procedură care să identifice persoana însărcinată cu urmărirea cazului până la soluționarea completă.
Fiecare creanță sau neconcordanță relevantă trebuie să aibă un responsabil de proces, care să urmărească documentele și operațiunile efectuate de toate compartimentele implicate. Închiderea unei etape administrative trebuie condiționată de confirmarea transmiterii și prelucrării informațiilor necesare etapei următoare, astfel încât documentele să nu se poată opri între servicii fără consecințe asupra evidenței.
Executarea silită trebuie precedată de verificare
Executarea silită fiscală reprezintă una dintre cele mai puternice forme de intervenție a statului asupra patrimoniului contribuabilului, motiv pentru care legalitatea acesteia nu poate fi redusă la existența unui sold în evidența informatică. Înaintea emiterii și transmiterii măsurilor de executare trebuie verificată existența unui titlu executoriu valabil, exigibilitatea obligației, comunicarea actelor relevante, plățile și compensările înregistrate, soluțiile asupra contestațiilor și hotărârile judecătorești care pot afecta executarea.
Acest control trebuie să funcționeze în momentul declanșării măsurii, deoarece o verificare informatică efectuată periodic nu poate garanta prevenirea unei popriri emise între două controale. Sistemul trebuie să confrunte informațiile relevante înainte ca actul să fie transmis instituției de credit, iar neconcordanțele care pot afecta legalitatea executării trebuie repartizate imediat spre verificare.
Nu orice diferență contabilă justifică suspendarea unei executări legal începute, după cum nici orice alertă informatică nu poate produce automat efectele unei hotărâri judecătorești. Tocmai de aceea, este necesară o reglementare clară a situațiilor în care existența unor informații contradictorii impune verificarea prealabilă și împiedică temporar continuarea procedurii.
În absența acestui mecanism, ordinea firească a administrării fiscale este inversată. Statul execută mai întâi și verifică ulterior, iar contribuabilul suportă consecințele economice ale unei erori pe care administrația ar fi putut să o identifice înainte de instituirea popririi.
Controlul legalității trebuie să preceadă executarea, nu să devină o procedură de reparare a consecințelor acesteia.
Transferul dosarului fiscal, necompetența teritorială și executarea silită după schimbarea domiciliului fiscal
O deficiență deosebit de gravă a administrării fiscale apare atunci când un contribuabil care și-a stabilit legal domiciliul fiscal într-un alt județ continuă să figureze în evidențele mai multor administrații financiare din București, iar acestea păstrează obligații fiscale, calculează accesorii și emit acte de executare silită fără să fi clarificat transferul competenței teritoriale. Într-o asemenea situație, problema nu mai privește exclusiv exactitatea soldurilor sau reconcilierea plăților, ci însăși competența legală a organului fiscal care administrează creanța și exercită prerogativele de executare asupra patrimoniului contribuabilului.
Potrivit articolului 30 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, competența de administrare a creanțelor fiscale aparține, ca regulă generală, organului fiscal teritorial în a cărui rază se află domiciliul fiscal al contribuabilului. Articolul 36 stabilește că schimbarea domiciliului fiscal determină transferul competenței către noul organ fiscal, în condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, dacă domiciliul fiscal al unei persoane a fost stabilit legal în județul Alba, administrațiile fiscale din sectoarele 1, 3 sau 5 ale municipiului București nu pot continua să exercite atribuții de administrare numai pentru că păstrează în propriile evidențe obligații provenite din perioade anterioare.
Situația este cu atât mai importantă în materia executării silite, deoarece articolul 36 alin. (3) exclude această procedură din categoria procedurilor de administrare pe care vechiul organ fiscal le poate finaliza după schimbarea competenței. În completare, articolul 220 alin. (16) prevede transmiterea titlului executoriu și a dosarului executării către organul competent atunci când domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de executare silită. Rezultă că menținerea unui dosar în evidențele unei administrații din București nu constituie, prin ea însăși, un temei pentru continuarea executării silite după transferul legal al competenței, în absența unei excepții prevăzute de lege.
În practică, problema poate deveni mult mai complexă atunci când același contribuabil figurează simultan în evidențele mai multor administrații, fiecare păstrând obligații, plăți și solduri istorice, fără o reconciliere națională realizată pe baza codului unic de identificare fiscală. Sumele achitate către administrațiile din București pot rămâne nerepartizate sau necorelate cu obligațiile evidențiate în județul Alba, în timp ce vechile administrații continuă să reporteze restanțe și să calculeze dobânzi și penalități. După mai mulți ani, contribuabilul se poate confrunta cu evidențe paralele, în care statul deține plăți neclarificate într-o administrație și pretinde obligații restante în alta, fără să poată prezenta o situație fiscală unitară și reconciliată.
Această fragmentare produce două categorii distincte de probleme juridice. Prima privește competența organului fiscal care a emis actul sau a continuat executarea după modificarea domiciliului fiscal. A doua privește realitatea și întinderea creanței, deoarece soldurile reportate și accesoriile calculate trebuie verificate în raport cu toate plățile, compensările și operațiunile de stingere efectuate de contribuabil, indiferent de administrația în care au fost înregistrate. Existența unei obligații fiscale legal stabilite nu conferă oricărui organ teritorial dreptul de a o executa, după cum competența unui organ fiscal nu poate suplini lipsa verificării existenței și exigibilității creanței.
Din perspectiva controlului intern, schimbarea domiciliului fiscal trebuie să determine identificarea tuturor evidențelor asociate contribuabilului și transferul informațiilor relevante către administrația competentă. Această operațiune nu poate fi redusă la transmiterea unui sold global, deoarece trebuie reconciliate obligațiile declarate, plățile efectuate, sumele nerepartizate, compensările, accesoriile, hotărârile judecătorești și eventualele măsuri de executare. Administrațiile care au gestionat anterior contribuabilul trebuie să justifice soldurile transmise și să clarifice încasările rămase în propriile evidențe, iar administrația competentă trebuie să poată reconstitui situația fiscală fără să oblige contribuabilul să refacă, prin cereri succesive, istoricul operațiunilor statului.
O problemă suplimentară apare atunci când lipsa transferului efectiv al dosarului este utilizată, direct sau indirect, pentru justificarea continuării administrării de către vechea administrație. Competența fiscală este stabilită prin lege și nu poate fi menținută discreționar prin simpla neîndeplinire a unei formalități administrative. Dacă schimbarea domiciliului fiscal a produs efectele prevăzute de lege, întârzierea transmiterii dosarului nu poate constitui, prin ea însăși, o prelungire a competenței teritoriale. Legalitatea actelor emise ulterior trebuie examinată în raport cu data efectivă a schimbării competenței și cu eventualele dispoziții speciale aplicabile.
În aceste condiții, orice executare silită inițiată sau continuată de o administrație fiscală din București împotriva unui contribuabil al cărui domiciliu fiscal se află legal în județul Alba trebuie verificată sub aspectul competenței organului emitent, al existenței unei eventuale excepții legale și al transmiterii dosarului către organul competent. În paralel, trebuie efectuată reconcilierea tuturor obligațiilor și plăților asociate aceluiași cod fiscal, pentru a determina dacă sumele executate sunt efectiv datorate și dacă accesoriile au fost calculate asupra unor obligații legal restante.
Nu poate fi acceptată o organizare în care administrațiile fiscale funcționează ca evidențe patrimoniale independente, păstrând fiecare propriile solduri și propriile măsuri de executare, în timp ce contribuabilul are un singur domiciliu fiscal relevant pentru stabilirea competenței generale. Existența unui cod unic de identificare fiscală trebuie să permită administrației să identifice toate operațiunile contribuabilului, iar schimbarea competenței trebuie să producă efectele juridice corespunzătoare, indiferent de întârzierile sau deficiențele transferului informatic.
Atunci când un contribuabil este obligat să demonstreze că administrația din București nu mai este competentă să îl execute, să identifice plăți înregistrate la alte administrații și să solicite recalcularea accesoriilor acumulate timp de mai mulți ani, problema depășește sfera unei simple erori contabile. Ea privește respectarea competenței legale, integritatea evidenței fiscale și exercitarea puterii de executare silită de către stat. Nerespectarea acestor reguli nu poate fi justificată prin fragmentarea aplicațiilor informatice sau prin lipsa comunicării dintre administrațiile teritoriale ale aceleiași instituții.
Sistemul trebuie să păstreze urma fiecărei operațiuni
Integritatea evidenței fiscale presupune posibilitatea reconstituirii complete a fiecărei operațiuni care a modificat situația unei creanțe. Trebuie să se poată identifica documentul care a fundamentat înregistrarea, persoana care a efectuat modificarea, momentul operațiunii, situația anterioară și rezultatul obținut, împreună cu verificările și aprobările necesare.
Corectarea unei erori nu trebuie să însemne dispariția informației inițiale, deoarece tocmai istoricul permite stabilirea cauzei neconcordanței și verificarea eventualelor consecințe asupra altor operațiuni. Un sistem în care soldurile pot fi modificate fără păstrarea unei urme verificabile nu oferă garanțiile minime necesare administrării unor creanțe care pot conduce la executarea silită a patrimoniului.
Separarea atribuțiilor trebuie să împiedice situația în care aceeași persoană introduce, verifică și aprobă o modificare relevantă. În același timp, această separare nu trebuie să devină o succesiune formală de semnături, fără asumarea responsabilității asupra rezultatului. Fiecare etapă trebuie să aibă un termen, un responsabil și o dovadă a operațiunii efectuate.
Numai în acest mod poate fi stabilit dacă o eroare provine din documentul inițial, din prelucrarea informatică, din lipsa verificării sau din neaplicarea unei decizii administrative ori judecătorești.
ANA trebuie folosită pentru control și prevenire
Digitalizarea ANAF nu poate fi apreciată exclusiv prin dezvoltarea interfețelor de comunicare cu contribuabilii. Un asistent virtual poate furniza informații generale și poate facilita accesul la proceduri, dar utilitatea sa rămâne limitată dacă aplicațiile care administrează creanțele fiscale nu asigură concordanța dintre documentele juridice, încasările Trezoreriei și măsurile de executare.
Problema principală nu este lipsa unui instrument capabil să răspundă contribuabilului, ci lipsa unor controale suficient de eficiente pentru a împiedica utilizarea unor informații eronate în procedurile administrative. Verificarea existenței unui titlu executoriu, identificarea unei hotărâri de suspendare, reconcilierea unei plăți sau corelarea accesoriilor cu obligația principală sunt operațiuni care pot fi realizate prin reguli informatice clare, fără a necesita în toate cazurile utilizarea inteligenței artificiale.
Inteligența artificială poate contribui la identificarea tiparelor de eroare, la asocierea plăților insuficient identificate, la descoperirea unor obligații reintroduse repetat și la analiza diferențelor dintre administrațiile fiscale. Utilizarea sa trebuie însă subordonată regulilor juridice și controlului uman, deoarece o probabilitate calculată informatic nu poate înlocui verificarea actelor și nici nu poate constitui singură temeiul unei măsuri asupra patrimoniului contribuabilului.
Într-un sistem fiscal modern, tehnologia trebuie să identifice neconcordanțele înainte ca acestea să producă efecte și să ofere funcționarului informațiile necesare pentru soluționarea lor. Digitalizarea nu trebuie să accelereze numai emiterea actelor, ci și verificarea legalității acestora.
Contribuabilul trebuie notificat automat când ANAF identifică o neconcordanță
O administrație fiscală responsabilă nu trebuie să aștepte ca persoana executată să descopere eroarea și să solicite corectarea ei. Atunci când propriile mecanisme de control identifică o neconcordanță relevantă între fișa fiscală, documentele juridice și plățile înregistrate, contribuabilul trebuie informat prin Spațiul Privat Virtual asupra existenței verificării, a obligației afectate și a compartimentului responsabil.
Notificarea trebuie să distingă între o suspiciune rezultată din confruntarea automată a datelor și o eroare administrativă confirmată. Identificarea unei diferențe nu demonstrează prin ea însăși nelegalitatea creanței, dar impune verificarea situației și documentarea rezultatului. Dacă eroarea este confirmată, contribuabilul trebuie să primească informații privind corecțiile efectuate, consecințele asupra obligației și eventualele măsuri de executare afectate.
O asemenea comunicare nu poate înlocui actele juridice prevăzute de lege și nici nu poate produce automat o suspendare a executării în afara condițiilor legale. Ea poate însă constitui o dovadă importantă privind momentul în care administrația a identificat neconcordanța și măsurile pe care le-a adoptat ulterior.
Din perspectiva raportului dintre stat și contribuabil, această procedură ar reprezenta o schimbare importantă. În loc să transfere persoanei administrate obligația de a identifica și demonstra permanent erorile instituției, ANAF ar utiliza propriile informații pentru verificarea și corectarea din oficiu a situațiilor confirmate, solicitând documente suplimentare numai atunci când acestea sunt efectiv necesare.
Auditul intern trebuie să verifice efectul și nu numai documentul
Auditul intern al administrației fiscale trebuie să depășească verificarea existenței documentelor și a respectării formale a circuitului administrativ, deoarece principalele riscuri apar tocmai în intervalul dintre înregistrarea unui document și producerea efectelor sale juridice și contabile. O decizie de anulare poate exista în dosar fără să fie reflectată în fișa fiscală, o hotărâre de suspendare poate fi înregistrată fără să oprească poprirea, iar un ordin de plată poate fi arhivat fără ca suma să fie asociată obligației corespunzătoare.
Controlul operațional trebuie exercitat de compartimentele care efectuează operațiunile, verificarea și supravegherea trebuie organizate distinct, iar auditul intern trebuie să evalueze independent dacă aceste mecanisme funcționează efectiv. Obiectul verificării trebuie să includă deciziile neprocesate, plățile nealocate, obligațiile redeschise, accesoriile insuficient justificate, hotărârile necorelate cu executarea și dosarele transferate fără reconcilierea completă a informațiilor.
Un indicator esențial îl reprezintă timpul dintre momentul în care administrația primește documentul și momentul în care acesta produce efectul corespunzător în sistem. Dacă o hotărâre judecătorească este înregistrată într-o zi, dar poprirea continuă să afecteze conturile contribuabilului, simpla existență a documentului în registratură nu poate fi considerată dovadă a funcționării corespunzătoare a controlului intern.
Rezultatele auditului trebuie să conducă la modificarea procedurilor și a regulilor informatice care au permis eroarea, nu numai la formularea unor recomandări individuale. Atunci când o deficiență se repetă, trebuie verificată cauza sistemică și trebuie stabilit dacă aceeași regulă a afectat și alte dosare fiscale.
Erorile sistemice trebuie corectate pentru toți contribuabilii afectați
Una dintre cele mai importante consecințe ale digitalizării este posibilitatea ca o eroare introdusă într-o regulă informatică să producă efecte simultane asupra unui număr foarte mare de contribuabili. Spre deosebire de eroarea individuală de operare, care afectează un dosar determinat, o deficiență a mecanismului central de calcul, compensare sau transfer poate modifica mii de poziții fiscale înainte ca administrația să identifice problema.
Pentru a ilustra riscul, poate fi analizat un scenariu în care o actualizare a aplicației informatice afectează compensările aferente unui număr de 40.000 de societăți, dintre care 5.000 ajung să figureze cu obligații restante deoarece operațiunile nu au fost reflectate corect în evidență. Dacă numai 500 dintre aceste societăți identifică diferențele și solicită corectarea, iar administrația remediază exclusiv dosarele respective, celelalte 4.500 pot continua să figureze cu restanțe, deși situația lor provine din aceeași deficiență informatică.
În măsura în care sistemul permite calcularea accesoriilor și declanșarea executării fără verificarea compensărilor, eroarea inițială poate produce consecințe economice asupra unui număr mare de contribuabili. Dobânzile și penalitățile pot fi calculate asupra unor obligații a căror situație juridică nu a fost corect reflectată, iar măsurile de executare pot fi fundamentate pe solduri care necesită reconciliere.
Exemplul reprezintă o simulare destinată evaluării riscului, nu constatarea unei asemenea erori în sistemul ANAF. Importanța sa constă în demonstrarea faptului că remedierea individuală nu este suficientă atunci când deficiența provine dintr-o regulă aplicată centralizat.
Dacă administrația identifică o eroare în algoritmul de compensare, trebuie să determine toate operațiunile efectuate prin regula respectivă și să verifice situația contribuabililor afectați. Aceeași obligație metodologică trebuie aplicată în cazul unor erori privind calculul accesoriilor, transferul dosarelor fiscale, recunoașterea plăților sau prelucrarea hotărârilor judecătorești.
Corectarea din oficiu trebuie realizată în condițiile competențelor și procedurilor prevăzute de lege, cu păstrarea istoricului și informarea contribuabililor atunci când modificările le afectează situația fiscală. Nu este acceptabil ca administrația să cunoască existența unei deficiențe generale, dar să limiteze remedierea la persoanele care au avut timpul, resursele și cunoștințele necesare pentru a formula contestații.
Un sistem de control intern care corectează numai erorile reclamate nu previne repetarea acestora, ci transferă contribuabililor responsabilitatea descoperirii deficiențelor statului.
Performanța ANAF trebuie măsurată și prin legalitatea executării
Evaluarea performanței administrației fiscale exclusiv prin valoarea încasărilor și numărul actelor emise ignoră costurile economice și juridice ale operațiunilor eronate. O instituție poate înregistra rezultate ridicate în colectare și, în același timp, poate produce cheltuieli inutile prin emiterea unor acte care trebuie ulterior corectate, prin menținerea unor popriri nejustificate sau prin obligarea contribuabililor să inițieze proceduri administrative și judiciare pentru clarificarea propriilor evidențe.
Din această perspectivă, ANAF ar trebui să urmărească și să publice periodic indicatori privind corectitudinea administrării creanțelor. Proporția popririlor ridicate sau modificate ca urmare a constatării unor erori interne trebuie analizată distinct de situațiile în care măsura încetează în mod obișnuit prin plata obligației. Durata dintre primirea unei hotărâri judecătorești și actualizarea evidenței executării trebuie măsurată, după cum trebuie urmărite valoarea sumelor aflate în curs de clarificare și timpul necesar pentru repartizarea lor corectă.
Acești indicatori trebuie comparați între administrațiile fiscale, deoarece diferențele semnificative pot evidenția probleme de organizare, de pregătire profesională, de funcționare a aplicațiilor sau de control intern. Informațiile publicate trebuie să permită evaluarea performanței instituționale fără divulgarea datelor fiscale individuale.
O administrație care colectează eficient, dar produce în mod repetat erori ce afectează patrimoniul contribuabililor, nu poate fi considerată performantă numai prin prisma sumelor recuperate. Calitatea administrării fiscale trebuie apreciată și prin legalitatea actelor, exactitatea evidențelor și capacitatea instituției de a preveni prejudiciile generate de propriile deficiențe.
Testele de stres trebuie să verifice rezistența sistemului fiscal
Înaintea extinderii unor aplicații informatice care pot determina emiterea automată a actelor de executare, administrația trebuie să verifice modul în care acestea reacționează în situații de volum ridicat, de transfer al informațiilor și de apariție a unor erori sistemice. Testarea nu trebuie limitată la capacitatea tehnică de procesare, ci trebuie să urmărească păstrarea concordanței dintre documentele juridice, evidențele contabile și măsurile administrative.
Un prim scenariu ar trebui să simuleze înregistrarea simultană a unui număr mare de hotărâri judecătorești de suspendare, pentru a verifica dacă toate creanțele și măsurile de executare afectate sunt identificate și dacă procedurile necesare sunt declanșate fără întârzieri nejustificate. Un al doilea scenariu trebuie să urmărească transferul unui volum important de dosare între administrații, cu verificarea păstrării istoricului plăților, contestațiilor, suspendărilor și eșalonărilor. Un al treilea trebuie să analizeze procesarea unui număr mare de plăți care conțin erori de identificare, pentru a determina dacă sumele nealocate pot fi recunoscute și verificate înainte ca evidența să fie utilizată pentru executare.
Un test distinct trebuie să urmărească efectele unei erori informatice aplicate simultan unui număr mare de contribuabili, deoarece acesta este riscul specific sistemelor centralizate. Administrația trebuie să demonstreze că poate identifica operațiunile afectate, poate opri propagarea deficienței și poate organiza verificarea și corectarea situațiilor rezultate, fără să aștepte formularea unor contestații individuale.
Aceste scenarii reprezintă propuneri de verificare și nu constatări rezultate dintr-un audit efectiv al infrastructurii informatice ANAF. Tocmai de aceea, efectuarea unui audit independent asupra mecanismelor de control și a modului în care informațiile juridice sunt reflectate în evidențele fiscale ar constitui un demers necesar pentru identificarea vulnerabilităților și stabilirea măsurilor de remediere.
Costul dezordinii administrative este transferat contribuabilului
Consecințele unei erori de evidență nu pot fi evaluate numai prin valoarea obligației fiscale sau prin timpul necesar corectării unei înregistrări. Pentru administrație, diferența poate reprezenta o poziție contabilă rămasă deschisă, dar pentru contribuabil aceeași diferență poate determina blocarea conturilor, imposibilitatea achitării salariilor și furnizorilor, neexecutarea unor contracte, deteriorarea relațiilor comerciale și apariția unor costuri suplimentare de finanțare.
Chiar dacă eroarea este ulterior recunoscută și corectată, consecințele economice produse între timp nu dispar. O livrare pierdută, un contract reziliat sau o finanțare afectată nu pot fi reparate prin simpla modificare a fișei fiscale. De aceea, proporționalitatea intervenției administrative trebuie analizată și în raport cu riscul ca statul să utilizeze măsuri de constrângere înainte de verificarea informațiilor care justifică aplicarea lor.
Administrația fiscală nu poate transfera asupra contribuabilului costul lipsei de comunicare dintre propriile servicii. Atunci când documentele necesare verificării se află deja în posesia instituției, aceasta trebuie să poată explica ce operațiuni a efectuat, cine le-a verificat și de ce a considerat că sunt îndeplinite condițiile legale ale executării.
Răspunderea pentru erorile administrative trebuie stabilită potrivit condițiilor prevăzute de lege, prin identificarea operațiunilor și a persoanelor care aveau obligația să le efectueze sau să le verifice. Nu orice eroare informatică demonstrează existența unei conduite culpabile, dar nici invocarea generică a sistemului informatic nu poate înlătura necesitatea examinării responsabilității instituționale.
Un sistem construit și administrat de stat nu poate deveni o autoritate impersonală în spatele căreia să dispară răspunderea pentru actele emise.
Soluția este refacerea procesului și nu o nouă cerere
Deficiențele evidenței fiscale nu pot fi eliminate prin solicitarea repetată a acelorași documente și nici prin dezvoltarea unor interfețe informatice care permit contribuabilului să transmită mai rapid cereri către o administrație incapabilă să le coreleze cu propriile evidențe. Reforma trebuie să privească însăși metodologia administrării creanțelor, de la stabilirea obligației până la stingerea acesteia și, atunci când este cazul, până la încetarea măsurilor de executare.
Fiecare creanță trebuie să poată fi identificată și urmărită în toate aplicațiile utilizate de administrație, iar actele fiscale, deciziile asupra contestațiilor, hotărârile judecătorești, plățile, compensările și accesoriile trebuie să fie corelate printr-un sistem unitar de evidență. Orice modificare trebuie să păstreze istoricul operațiunilor, să fie verificată independent și să permită identificarea persoanei responsabile.
Înaintea emiterii unei măsuri de executare, sistemul trebuie să confirme existența și valabilitatea titlului, exigibilitatea obligației și absența unor informații juridice sau contabile care împiedică legal continuarea procedurii. Dacă există neconcordanțe relevante, acestea trebuie verificate înainte ca patrimoniul contribuabilului să fie afectat, potrivit unor reguli procedurale clare.
Plățile încasate de Trezorerie trebuie reconciliate cu obligațiile fiscale, iar sumele nealocate trebuie urmărite până la clarificare. Hotărârile judecătorești trebuie să producă efectele corespunzătoare în evidența executării, inclusiv prin verificarea comunicării către instituțiile de credit. Transferul dosarelor fiscale trebuie să păstreze istoricul complet al operațiunilor, iar certificatele de atestare fiscală trebuie să poată fi reconciliate cu modificările ulterioare ale evidenței.
Atunci când administrația identifică o eroare sistemică, verificarea și corectarea nu trebuie limitate la contribuabilul care a formulat contestație. Trebuie identificate toate operațiunile afectate de aceeași regulă, iar remedierea trebuie organizată din oficiu, în condițiile legii. Contribuabilul trebuie informat prin SPV asupra neconcordanțelor relevante și asupra rezultatului verificărilor, fără să fie obligat să retransmită documente deja aflate în posesia administrației.
Auditul intern trebuie să urmărească efectele operațiunilor și să verifice dacă documentele juridice au produs modificările necesare în evidență. Performanța administrației trebuie măsurată nu numai prin valoarea încasărilor, ci și prin exactitatea soldurilor, legalitatea executării, durata clarificării plăților și capacitatea de prevenire a erorilor repetate.
În esență, reforma nu presupune inventarea unor principii necunoscute administrării financiare. Reconcilierea conturilor, separarea atribuțiilor, verificarea documentelor justificative, păstrarea istoricului operațiunilor și controlul anterior efectuării unor operațiuni cu efect patrimonial reprezintă reguli elementare ale contabilității și auditului financiar. Problema este că tocmai administrația care impune contribuabililor respectarea acestor reguli trebuie să demonstreze că le aplică riguros în propriile sisteme.
Digitalizarea nu poate fi apreciată prin numărul aplicațiilor lansate, prin existența unui asistent virtual sau prin posibilitatea transmiterii electronice a documentelor, dacă informațiile juridice și contabile continuă să fie prelucrate separat, iar erorile ajung să producă efecte asupra patrimoniului înainte de a fi verificate. O administrație modernă trebuie să poată demonstra nu numai că a primit un document, ci și că l-a analizat, că a aplicat efectele sale și că a împiedicat utilizarea unor informații contrare situației juridice reale.
Statul care dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a bloca electronic conturile unui contribuabil trebuie să dispună și de mecanismele prin care să verifice, înaintea aplicării măsurii, dacă obligația există, dacă este exigibilă, dacă nu a fost stinsă și dacă executarea nu este împiedicată de o decizie administrativă sau judecătorească. Nu poate fi acceptată o administrație în care executarea este automatizată, iar verificarea legalității rămâne dependentă de cereri repetate, corespondență între servicii și intervenții manuale efectuate după producerea consecințelor.
Problema de la Sectorul 1 nu trebuie privită numai ca o deficiență locală, ci ca un avertisment asupra riscurilor pe care le poate produce digitalizarea unei administrații în absența unui control intern corespunzător. Dacă sistemul informatic permite repetarea unei erori și propagarea acesteia către calculul accesoriilor, emiterea titlurilor executorii și instituirea popririlor, modernizarea tehnologică nu elimină disfuncționalitatea administrativă, ci îi amplifică efectele.
O administrație care poate executa electronic patrimoniul contribuabilului, dar nu poate verifica electronic legalitatea propriei executări, nu a realizat o reformă fiscală. A transferat în sistemul informatic deficiențele vechii administrații și a creat posibilitatea repetării lor la o scară mult mai mare.
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
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