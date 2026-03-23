Șeful ANRE avertizează că o criză energetică poate dura între 3 și 5 ani. Prețurile rămân ridicate în România

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat luni că o criză energetică, odată declanșată, nu se încheie peste noapte. Din experiența ultimilor ani, astfel de perioade durează între trei și cinci ani, iar evoluția pieței depinde în mare măsură de contextul geopolitic și de modul în care reacționează actorii economici.

Niculescu a explicat că, în orice criză energetică, piața este cea care simte prima șocul. Abia după ce apar fluctuațiile majore de preț, guvernele intervin cu măsuri de protecție sau reglementare.

„Piața reacționează prima, guvernele abia apoi”

El a făcut o paralelă între situația actuală, influențată de conflictul din Orientul Mijlociu, și momentul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina.

„Așa cum s-a întâmplat în criza declanșată de invazia Federației Ruse în Ucraina, la fel se întâmplă și ca urmare a acestei crize odată cu încetarea războiului în zona Iran. Piața este prima care reacționează”, a spus șeful ANRE la conferința „Tendințe Economice 2026”. Niculescu a amintit că primele creșteri de prețuri la energie au apărut chiar înainte de februarie 2022, iar efectele s-au prelungit ani la rând.

El a punctat că România a ieșit din schema de plafonare la energie electrică în iulie 2025, în timp ce plafonarea la gaze a fost extinsă, într-o formă modificată, până în martie 2027.

„Putem să constatăm împreună că, odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani. Cam asta este estimarea de timp pe care istoria ne-o arată”, a spus Niculescu.

ANRE, presată să reducă prețurile, dar fără toate pârghiile

Șeful ANRE a recunoscut că instituția este adesea presată să reducă costurile din economie, însă nu are toate instrumentele necesare pentru a influența direct prețurile. El a subliniat că piața poate reveni la un cadru concurențial doar atunci când influențele externe se temperează și când statele renunță la intervențiile punctuale.

„Pentru ca piața să intre din nou pe făgașul concurențial, trebuie să se liniștească orice fel de influență externă asupra pieței”, a explicat Niculescu.

Atenție maximă la evoluțiile din petrol și gaze

Președintele ANRE a insistat că autoritățile trebuie să rămână vigilente în fața schimbărilor din piața petrolului și a gazelor naturale. El nu își dorește revenirea la intervențiile masive din perioada 2021-2022, dar spune că, dacă situația o va impune, autoritățile vor acționa pentru a proteja consumatorii.

„Sunt convins că toate autoritățile, inclusiv ANRE, nu vor ezita să impună măsuri de corecție astfel încât consumatorii să fie protejați de fluctuațiile mari de preț”, a punctat Niculescu.

