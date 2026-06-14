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Nicușor Dan, anunț bombă: Adrian Veștea (PNL), desemnat să formeze guvernul. Eugen Tomac a renunțat la mandat - LIVE TEXT
E. Tomac, N. Dan, A. Veștea
Publicat14 iun. 2026, 08:43
Actualizat14 iun. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea să formeze guvernul, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Anunțul a fost făcut în cadrul unei declarații de presă, la Palatul Cotroceni.
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