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Nicușor Dan, anunț bombă: Adrian Veștea (PNL), desemnat să formeze guvernul. Eugen Tomac a renunțat la mandat - LIVE TEXT

E. Tomac, N. Dan, A. Veștea

E. Tomac, N. Dan, A. Veștea

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat14 iun. 2026, 08:43
Actualizat14 iun. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea să formeze guvernul, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Anunțul a fost făcut în cadrul unei declarații de presă, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan : Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul și îl desemnez ca prim-ministru pe Adrian Veștea. Domnul Veștea a fost o persoană de succes, atrasă de dezvoltare. A fost miniștru, șef de CJ, a dezvoltat Aeroportul din Brașov. E o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete.

Adrian Veștea: Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate. Știu care sunt așteptările oamenilor și problemele cu care se confruntă. Vin după 30 de ani în Partidul Național Liberal. Îmi doresc un guvern politic, care să își asume reforme reale. Și România să își mențină direcția pro-occidentală.

Eugen Tomac: Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele pro europene să îmi dea votul. Am fost rezonabil, deschis, să găsesc susținerea pentru un guvern. Nu am găsit această atitudine la partide și îmi pare rău. Le mulțumesc celor care au acceptat să fie miniștri. Am speranța că nouă cabinet va putea convinge.

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