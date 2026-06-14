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Eugen Tomac, prima reacție după ce a renunțat la mandatul de a forma Guvernul
Eugen Tomac, fostul premier desemnat
Publicat14 iun. 2026, 09:45
Actualizat14 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea.net
Eugen Tomac a transmis primul mesaj public după ce a anunțat că se retrage din misiunea de a forma și conduce noul Executiv al României.
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