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Cine este Adrian Veștea, liderul PNL desemnat să formeze guvernul?
Adrian Veșea (PNL), premier desemnat
Publicat14 iun. 2026, 09:25
SursăRealitatea.net
Adrian Veștea, unul dintre prim-viceperședinții PNL și un veteran al partidului, a fost ministru al Dezvoltării și actualmente președinte al CJ Brașov.
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