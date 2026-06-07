Zece bănci, sancționate cu 3,7 miliarde lei pentru manipularea ROBOR. Cea mai mare amendă din istoria sistemului bancar
Tranzactie bancară
Consiliul Concurenței a amendat 10 instituții bancare cu un total de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro) pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. Autoritatea a constatat că băncile și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, prin schimb de informații confidențiale și strategice.
Lista amenzilor aplicate fiecărei bănci
Banca Comercială Română — 577,36 milioane lei
BRD – Groupe Société Générale — 412,47 milioane lei
Banca Transilvania — 875,74 milioane lei
Banca Transilvania (pentru fapta OTP Bank) — 85,03 milioane lei
ING Bank — 405,91 milioane lei
Raiffeisen Bank — 442,49 milioane lei
Exim Banca Românească — 96,49 milioane lei
CEC Bank — 332,98 milioane lei
UniCredit Bank — 431,03 milioane lei
Intesa Sanpaolo România — 28,1 milioane lei
Libra Internet Bank — 45,86 milioane lei
Pentru comparație, de-a lungul anului trecut Consiliul Concurenție a aplicate amenzi totale de aproape 69 de milioane de euro, aproximativ o zecime din sancțiunea aplicată acum.
Ce a descoperit Consiliul Concurenței
În urma investigației, autoritatea a stabilit că băncile participante la procedura de fixing au făcut schimb de informații sensibile, în special legate de preț, influențând nivelul ROBOR. Practica reprezintă o încălcare gravă a regulilor de concurență și a legislației europene.
Sancțiunea vine într-un moment în care indicele ROBOR a avut un impact direct asupra ratelor la credite pentru milioane de români. Decizia Consiliului Concurenței marchează un precedent important în supravegherea pieței bancare.
Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile. Decizia Consiliului Concurenței va fi publicată pe pagina web a instituției, după eliminarea informațiilor confidențiale.
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