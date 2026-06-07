Zece bănci, sancționate cu 3,7 miliarde lei pentru manipularea ROBOR. Cea mai mare amendă din istoria sistemului bancar

Sursă: realitatea.net

Consiliul Concurenței a amendat 10 instituții bancare cu un total de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro) pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. Autoritatea a constatat că băncile și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, prin schimb de informații confidențiale și strategice.

Lista amenzilor aplicate fiecărei bănci

Banca Comercială Română — 577,36 milioane lei

BRD – Groupe Société Générale — 412,47 milioane lei

Banca Transilvania — 875,74 milioane lei

Banca Transilvania (pentru fapta OTP Bank) — 85,03 milioane lei

ING Bank — 405,91 milioane lei

Raiffeisen Bank — 442,49 milioane lei

Exim Banca Românească — 96,49 milioane lei

CEC Bank — 332,98 milioane lei

UniCredit Bank — 431,03 milioane lei

Intesa Sanpaolo România — 28,1 milioane lei

Libra Internet Bank — 45,86 milioane lei

Pentru comparație, de-a lungul anului trecut Consiliul Concurenție a aplicate amenzi totale de aproape 69 de milioane de euro , aproximativ o zecime din sancțiunea aplicată acum.

Ce a descoperit Consiliul Concurenței

În urma investigației, autoritatea a stabilit că băncile participante la procedura de fixing au făcut schimb de informații sensibile, în special legate de preț, influențând nivelul ROBOR. Practica reprezintă o încălcare gravă a regulilor de concurență și a legislației europene.

Sancțiunea vine într-un moment în care indicele ROBOR a avut un impact direct asupra ratelor la credite pentru milioane de români. Decizia Consiliului Concurenței marchează un precedent important în supravegherea pieței bancare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile. Decizia Consiliului Concurenței va fi publicată pe pagina web a instituției, după eliminarea informațiilor confidențiale.