Energie· 1 min citire
Ilie Bolojan anunță că a semnat pentru instalarea contoarelor inteligente
Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Publicat18 iul. 2026, 08:15
Sursărealitatea.net
Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a anunțat două programe noi care ar urma să reducă facturile la energie. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, premierul demis a precizat că a semnat ordinele pentru instalarea contoarelor inteligente și pentru dezvoltarea unor sisteme moderne de stocare a energiei.
Citește și
- 20:40Trump anunță reinstituirea „blocadei” asupra Iranului și o taxă de 20% pentru mărfurile din Strâmtoarea Ormuz
- 20:20„Eficientizare” marca Oana Gheorghiu. Două companii de stat fuzionează, iar oamenii rămân pe străzi
- 22:39Mașinile electrice și pompele de căldură, strategia UE ca să scăpăm de dependența de gaze și petrol
- 22:21Scădere pe piața energiei: Petrolul se prăbușește cu peste 2% din cauza temerilor de recesiune
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News