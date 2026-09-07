Hidroelectrica scumpește energia cu peste 14%. Cine va plăti mai mult din octombrie și cât crește factura

Hidroelectrica majorează cu aproape 13% prețul energiei active pentru clienții casnici noi și pentru cei ale căror contracte urmează să fie prelungite. Tariful crește de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, iar noile condiții ar urma să se aplice din octombrie, conform Realitatea PLUS.
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, majorează prețul energiei active pentru o parte dintre consumatorii casnici. Tariful va crește de la 0,45 lei la 0,515 lei pentru un kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 13%. Compania a început deja să trimită clienților noile oferte, iar schimbarea îi vizează pe cei care încheie contracte noi și pe consumatorii ale căror contracte ajung la termen și trebuie prelungite.
Cu cât ar putea crește factura la Hidroelectrica
Cei 0,515 lei/kWh reprezintă doar prețul energiei active, peste care se adaugă tarifele de transport și distribuție, taxele și celelalte componente ale facturii. Din acest motiv, scumpirea cu aproape 13% a energiei active nu înseamnă automat că întreaga factură va crește în același procent. Estimările arată că prețul final ar putea ajunge între aproximativ 1,19 și 1,27 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție, iar majorarea resimțită în factura finală ar fi în jur de 7%.
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Scumpirea vine într-o perioadă în care producția de energie hidro este afectată de lipsa apei și de debitul redus al Dunării. Hidrocentralele de la Porțile de Fier au produs mai puțin, iar Hidroelectrica a fost nevoită să cumpere mai multă energie din piață pentru a acoperi necesarul propriilor clienți. În același timp, prețurile energiei din piață au crescut, iar apropierea sezonului rece înseamnă și o producție mai mică de energie fotovoltaică, care în lunile cu mult soare contribuie la prețuri mai mici în anumite intervale ale zilei.
Și ceilalți furnizori ar putea majora prețurile
Creșterea anunțată de Hidroelectrica ar putea fi urmată și de alte scumpiri pe piața energiei. Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei, a arătat că prețurile pentru energia cu livrare în 2027 sunt deja mai mari decât nivelurile tranzacționate în 2026, cotațiile indicând creșteri de aproximativ 12-14%. Contractele sunt însă renegociate spre finalul anului, astfel că prețurile finale ale furnizorilor vor depinde și de evoluția pieței în următoarele luni.
Hidroelectrica are peste 1,2 milioane de clienți casnici
Hidroelectrica a atras în ultimii ani un număr mare de consumatori tocmai datorită ofertelor sale mai mici decât cele întâlnite la mulți dintre ceilalți furnizori. Compania are peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar la începutul anului 2026 a venit inclusiv cu o ofertă în care energia activă costa 0,40 lei/kWh în primele trei luni de contract și 0,45 lei/kWh în următoarele nouă luni. Noua majorare la 0,515 lei/kWh arată însă că presiunea din piață și producția hidro mai slabă încep să se vadă și în ofertele celui mai mare producător de energie din România.