Hidroelectrica scumpește energia cu peste 14%. Cine va plăti mai mult din octombrie și cât crește factura

Publicat 7 sept. 2026, 09:28 Sursă Realitatea PLUS

Hidroelectrica majorează cu aproape 13% prețul energiei active pentru clienții casnici noi și pentru cei ale căror contracte urmează să fie prelungite. Tariful crește de la 0,45 lei la 0,515 lei/kWh, iar noile condiții ar urma să se aplice din octombrie, conform Realitatea PLUS.

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